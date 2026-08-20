Matías Bertolotti fulminó a Ricardo Canaletti: "Sos el primero que salís a llorar"

En un escándalo en vivo en el canal TN , Matías Bertolotti acusó a Ricardo Canaletti de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate luego un polémico comentario que hizo el periodista en policiales tras el triunfo del Millonario frente a Argentinos Juniors.

Durante la salida del Monumental, Santiago Martella se encontraba cubriendo la salida de los hinchas cuando hizo mención al partido entre Boca Juniors y Platense del sábado.

"Con Boca hubo polémica: un gol que le anulan a Platense por una mano, que no ven una mano de Boca primero y sí cobran una de Platense luego. En todo caso si anulaban ese gol tendrían que haber cobrado penal para Platense", dijo.

Ricardo Canaletti criticó a su compañero y apuntó contra los hinchas de River Plate al verlos retirarse del Monumental. "¿Quién es el cronista que está ahí? Me extraña porque es un buen periodista. Vos no estás contando lo que pasó ayer porque hay otra manera de contarlo, atenti", comenzó.

"Acabas de ver un partido donde estos muertos que hace cinco que no ganan, estos muertos que hay un problema con el cementerio de la Chacarita porque fueron a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River. Esta gente que te rodea a vos que yo no sé si está viva o muerta...", agregó el periodista de policiales.

Matias Bertolotti fue contundente.

La respuesta de Matías Bertolotti a Ricardo Canaletti

Matías Bertolotti habló luego en el programa de Mario Massaccesi y fulminó a Ricardo Canaletti. "Le quiero mandar un mensajito a un periodista de acá del canal, tranquilo con las versiones y los dichos que decís. Es el señor Canaletti, y lo digo en serio", comenzó el meteorólogo.

"Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, decir que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha, es muy grave", continuó.

"Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Los payasos son hermosos, están lindos y no tienen nada que ver con esto. Tranquilo. Para vos, punto", cerró el meteorólogo.