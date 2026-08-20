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20 de agosto de 2026
No es peluquero.

Merodeaba casas en Lomas de Zamora y lo detuvieron con un arma de juguete y una tijera

Un llamado al 911 alertó sobre un hombre que merodeaba viviendas en pleno centro de Lomas. La Policía lo interceptó y encontró distintos elementos en su poder.

Un arma de juguete, una tijera, una ahujereada y mariuana en poder del detenido.

Un arma de juguete, una tijera, una ahujereada y mariuana en poder del detenido.

Un hombre de 30 años fue detenido en Lomas de Zamora con un arma de utilería, y una tijera en su poder, luego de que un vecino alertara al 911 sobre la presencia sospechosa de una persona que merodeaba viviendas y observaba hacia el interior de las casas.

El episodio ocurrió el lunes 17 de agosto pasado en la zona de Portela y 12 de Octubre, donde personal del Comando de Patrullas fue enviado tras recibir el aviso, según informaron fuentes policiales a La Unión.

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De acuerdo al reporte policial, el hombre había sido descrito como una persona que llevaba una campera gris y que se encontraba mirando hacia el interior de distintas viviendas. Al llegar los efectivos, el vecino que había realizado el llamado prefirió no entrevistarse con ellos por temor.

Los policías continuaron recorriendo la zona y, en Portela y Vetere, localizaron a un sujeto de 30 años que coincidía con las características aportadas. Entre sus pertenencias tenía una serie de elementos que llamaron la atención.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría de Lomas de Zamora.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría de Lomas de Zamora.

Según el acta policial, llevaba un arma de utilería, una tijera y una agujereadora de mano, además de una pequeña bolsa de nylon negra con marihuana.

Trasladado a la Comisaría de Lomas de Zamora

González fue trasladado a la Comisaría de Lomas de Zamora 1º, donde se realizó un test sobre la sustancia secuestrada que dio resultado positivo para marihuana. El pesaje arrojó 1,5 gramos.

La causa fue caratulada como "averiguación de ilícito" y "tenencia de estupefacientes para consumo personal" y quedó bajo intervención de las UFI 19 y 14 del Departamento Judicial de Lomas.

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