Refuerzan el sistema de drenaje en Lomas con obras y equipos para bajar las napas

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio está haciendo obras y trabajos para mejorar el sistema de drenaje y reducir los riesgos de inundaciones y daños en los hogares.

En las últimas semanas arrancó un plan de instalación de bombas depresoras de napas en 30 puntos estratégicos de la ciudad donde los niveles de agua subterránea están elevados. En Turdera ya colocaron y pusieron en funcionamiento 10 bombas freáticas, y los trabajos avanzan actualmente en Parque Barón con la instalación de 14 equipos.

Las intervenciones se desarrollarán en las calles Homero y El Zonda; Hidalgo y Terrada; Los Castaños y Los Palos Borrachos; y en los cruces de Terrada, Iparraguirre, Bustos y Euskadi con Santa Mónica. También llegarán a las intersecciones de Hidalgo y Arana Goiri; Homero y Provincias Unidas; Ranqueles y Tavano; Olmos con Euskadi y Falucho; Vigil y Champalanne; y Uspallata y Tavano.

Las cuadrillas realizan las perforaciones en la tierra, colocan las bombas y hacen zanjas para instalar las cañerías que impulsan el agua hacia la red pluvial existente. Después incorporan el sistema eléctrico requerido para garantizar el funcionamiento de los equipos.

Las bombas extraen el excedente de agua proveniente de las napas y lo derivan hacia el sistema de desagües, evitando que su ascenso interfiera en el normal escurrimiento del agua de lluvia. De esta manera, se reduce la posibilidad de anegamientos en las calles y los inconvenientes vinculados con la humedad y las filtraciones que pueden generar daños en los hogares de los vecinos. Una vez que terminen los trabajos en Parque Barón, el plan continuará por Temperley y Lomas.

Obras hídricas en Llavallol y Albertina

En Llavallol están ampliando el sistema de desagües sobre la calle Melber, una obra fundamental para la calidad de vida de los vecinos ya que va a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones durante las lluvias. El Municipio de Lomas está avanzando con la última etapa de trabajos que incluyen mejoras para el tránsito vehicular y la circulación peatonal.

Mientras que sobre la calle Homero, una de las más importantes de Albertina, se completó la instalación de más de 150 metros de cañerías para fortalecer el sistema hídrico y más de 3 mil metros cuadrados de repavimentación en hormigón. Estas acciones se planificaron como una continuidad a las obras hidráulicas realizadas a principios de año sobre Homero, entre Cafayate y Cañuelas, en la localidad de Lamadrid.