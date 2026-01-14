El fuerte cruce entre Matías Bertolotti y Santiago Do Rego por los carpinchos

El meteorólogo Matías Bertolotti y el conductor Santiago Do Rego protagonizaron un fuerte intercambio al aire durante una emisión de Todo Noticias, al debatir sobre el operativo de captura y reubicación de carpinchos en Nordelta hacia una reserva de San Fernando . Incluso Nicole Neumann , vecina del barrio, tomó partido por los animales.

La discusión se dio en el marco de un conflicto de larga data, atravesado por fallos judiciales, reclamos vecinales y posturas contrapuestas sobre el manejo de la fauna autóctona en zonas urbanizadas.

El debate tuvo lugar mientras se ultimaban los detalles de un operativo avalado por un fallo de primera instancia, con respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y de la Asociación Vecinal Nordelta.

Santiago Do Rego defendió la intervención al sostener que busca reducir riesgos tanto para los animales como para los habitantes del barrio: “Los carpinchos están expuestos a peligros: cruzan calles, entran a casas, se enfrentan con mascotas y no tienen depredadores. Por eso están tan cómodos en Nordelta”.

Matías Bertolotti cuestionó de inmediato el planteo y apuntó al avance humano sobre el hábitat natural. “¿Quién colonizó la zona?”, lanzó, marcando el inicio de un ida y vuelta cada vez más tenso.

El conductor respondió que, ante el crecimiento de la población de carpinchos y la ausencia de depredadores, la relocalización se vuelve necesaria, y comparó la situación con otros casos de manejo de fauna, como el de los castores en Ushuaia. La réplica no tardó en llegar: “Esos no son autóctonos. Los carpinchos sí”, corrigió el meteorólogo.

image Matías Bertolotti, en defensa de los carpinchos de Nordelta.

Matías Bertolotti y Santiago Do Rego se picantearon

La discusión escaló cuando Do Rego sostuvo que la expansión urbana obliga a convivir con sus consecuencias. “El hombre avanza, abre barrios y tiene que vivir en algún lado”, afirmó. “Los carpinchos también”, retrucó Bertolotti. El conductor insistió en que el traslado apunta a proteger a los animales de atropellos y conflictos con personas y mascotas, mientras que su interlocutor puso en duda la eficacia del operativo: “¿Qué ganás llevándolos a San Fernando? Van a volver”. Do Rego explicó entonces que se trata de una “experiencia piloto” con seguimiento y cuidados.

El tono subió aún más cuando Matías Bertolotti ironizó y cuestionó la falta de respaldo científico del plan. “No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer. Hablé con científicos -no con ambientalistas- y dicen que esto está mal hecho”, aseguró. Do Rego mantuvo su postura: “Están construyendo un barrio ahí. No pueden estar los animales dando vueltas”.

“Los que estamos dando vueltas somos nosotros”, respondió el meteorólogo. En medio del cruce, el conductor aclaró que nadie plantea matar a los carpinchos, sino trasladarlos, y pidió “dejar la necedad” al recordar que se trata de animales salvajes.