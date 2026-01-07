miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026
Prendé la tele.

Netflix estrena el documental de la temporada final de Stranger Things

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, basado en la exitosa serie.

El detrád de escena de Stranger Things, en Netflix.&nbsp;

Netflix estrena “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, un documental que trata sobre la realización de la última temporada de la serie “Stranger Things” el próximo lunes 12 de enero, según lo informó la popular plataforma de streaming.

La película"ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".

Netflix muestra el detrás de escena de Stranger Things

La directora del proyecto es Martina Radwan, quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo , Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.

image
Netflix presenta la película con el detrás de escena de la serie Stranger Things.

"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

