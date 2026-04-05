Por qué la serie de Harry Potter no cometerá el mismo error que Stranger Things

El rodaje de la serie de Harry Potter sigue en Reino Unido con la intención de estrenar su primera temporada en Navidad, pero HBO empezó a mover ficha de cara a la segunda entrega de la adaptación al formato televisivo de los libros de J.K. Rowling.

Uno de los máximos responsables de HBO confirmó que el equipo ya trabaja en el libreto con el principal objetivo de acompasar el calendario al rápido crecimiento de su joven reparto, como sí ocurrió con las temporadas de Stranger Things .

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"Nuestro objetivo es que no haya una pausa enorme entre temporadas, sobre todo porque los niños están creciendo", indicó en una entrevista con The Times Casey Bloys, CEO de HBO.

"No va a ser una serie anual, la producción es demasiado grande y demasiado ambiciosa", reconoce Bloys, aunque revela que "ahora mismo están escribiendo la segunda temporada".

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El primer adelanto de Harry Potter

A la espera de más novedades sobre la segunda entrega, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta, HBO lanzó un divisorio tráiler de la primera temporada, que se basa en La piedra filosofal.

Mientras una parte del público considera que el nuevo proyecto vuelve sobre un material demasiado reciente y sin aportar nada distinto a las películas, otros ven en estas primeras imágenes lo que defienden que será una adaptación más fiel a los libros de J. K. Rowling.