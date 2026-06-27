Se viene la ExpoComics edición Harry Potter: cuándo y dónde

La ExpoComics vuelve a Banfield con una propuesta especial para los fanáticos del universo de Harry Potter . La jornada se realizará el domingo 5 de julio, de 13 a 20, en la Plaza del Campeón, en Maipú y Vergara, con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde inspirada en el mundo de J. K. Rowling, vecinos y visitantes podrán recorrer stands de coleccionismo, fanzines, ilustraciones y propuestas artísticas, además de disfrutar de distintas actividades temáticas pensadas para todas las edades.

Para sumarse. Banfield se prepara para una jornada de poesía antes del partido de la Selección

Lo que vendrá. Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO

Una nueva edición de ExpoComics en Banfield se realizará el domingo 5 de julio.

La tradicional feria, que desde hace varios años reúne en Lomas de Zamora a seguidores de distintos universos de ficción, ofrecerá en esta oportunidad una experiencia completamente ambientada en la famosa saga creada por J. K. Rowling.

ExpoComics ya realizó exitosas ediciones por ejemplo, la dedicada a Star Wars, y vuelve a apostar por una propuesta cultural y recreativa destinada a toda la comunidad, con el objetivo de reunir a familias, cosplayers y amantes de la fantasía.