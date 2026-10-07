Gabriel Hauche frente a las difíciles: "Sacar un poco de amor propio"

Sexto gol de Gabriel Hauche para que Temperley obtenga tres puntos importantes frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2-1), en un duelo entre candidatos al ascenso y continúe acechando la punta de la zona B de la Primera Nacional a cuatro fechas del final.

El Demonio Hauche estuvo atento y sacó provecho del error de la defensa, acompañó la trayectoria de la pelota y sacó un zurdazo cruzado que besó la red del arco de Milton Álvarez cuando se terminaba el primer tiempo.

“Fue un triunfo importantísimo, no habíamos arrancado bien, la verdad que el rival juega muy bien y había empezado mejor que nosotros, por suerte nos pudimos encontrar y meternos en el partido con el empate”, explicó el oriundo de Remedios de Escalada en diálogo con LPF Play.

Para el delantero fue clave la igualdad parcial de Marcos Echeverría que motivó al Gasolero. “Después mejoramos e intentamos jugar al fútbol, estar más tranquilos y pudimos haber metido el tercero en alguna ocasión y obviamente ellos tuvieron la suya y nos pudieron haber empatado”, agregó.

Gabriel Hauche festeja el gol del triunfo.

Lo cierto es que Temperley y Gimnasia y Esgrima de Jujuy no defraudaron y brindaron un lindo espectáculo en el Teatro de Turdera. “Creo que fue un partidazo, el que lo vio… Dos equipos que proponen, que juegan bien. Por suerte nos tocó a nosotros”, afirmó uno de los goleadores del equipo.

Gabriel Hauche, un poco de amor…

Nicolás Domingo, en su primera experiencia como entrenador, está llevando adelante una gran campaña y vive los partidos como en su etapa de futbolista. En ese sentido, Gabriel Hauche reconoció que “como lo vive el entrenador lo vive el grupo. En esos momentos en los que por ahí no hay fuerzas, ya se hizo muchísimo desgaste, el rival juega bien, te encuentra espacios, hay que sacar un poco de amor propio, la otra faceta que tiene el equipo. Nos pudimos reponer de una derrota que tuvimos la semana pasada y era importante ganar para nosotros y terminar pensando en que se puede dar y peleando hasta el final”.

Sobre el porqué del triunfo de Temperley, el experimentado delantero afirmó que “rápido nos sacamos ese fastidio de no encontrar el juego, empatamos en la que tuvimos y después lo jugamos y lo peleamos. Le damos mucho valor porque es un rival con muchos nombres, con jugadores de jerarquía y lo viene haciendo muy bien durante todo el torneo. Es muy importante para nosotros haber ganado”.

El Alfredo Beranger, una inspiración

Gabriel Hauche anotó su sexto gol con la camiseta de Temperley en la presente temporada de la Primera Nacional, con una particularidad: todos en el estadio Alfredo Beranger, que fueron para cinco triunfos y una derrota.

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En la primera rueda convirtió frente a Atlanta (2-1) y San Martín de San Juan (2-1). Y en la segunda contra Atlético de Rafaela (2-0), Gimnasia y Tiro de Salta (1-2), Los Andes (3-0) y Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2-1).

También cuentan con la misma cantidad de goles Marcos Echeverría y Fernando Brandán. El máximo anotador es Pedro Souto con siete gritos.