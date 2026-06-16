Es de Lomas de Zamora y se involucró en una banda de boqueteros que quería robar dos bancos

Una banda de boqueteros que intentaba robar cajas de seguridad de dos bancos fue desarticulada tras una denuncia anónima. Uno de los integrantes proveía los materiales necesarios desde Lomas de Zamora . Hubo 12 detenidos.

La investigación empezó a fines de mayo. Un correo anónimo enviado a la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado daba detalles sobre una organización delictiva que planeaba golpes a dos sucursales bancarias: el Banco Nación de Morón y el Banco Provincia en Baradero .

Los ladrones querían acceder a las cajas de seguridad para llevarse lingotes de oro y dólares . Luego, escaparían por túneles hechos desde locales o viviendas linderas. Todo estaba planeado. Pero alguien los delató…

Uno de los integrantes proveía a la banda desde Lomas de Zamora.

La denuncia aportó información clave sobre cada uno de los involucrados. El líder, identificado como C.D.M., utilizaba camionetas Toyota SW4 con patentes clonadas y una Volkswagen Amarok blanca. Iba siempre armado. El boquetero, apodado “El Uruguayo”, era experto en túneles. Otro de los involucrados, D.P.Q., vivía en la localidad de Ingeniero Budge y se encargaba de proveerlos de herramientas y materiales. También contaban con un hacker informático para vulnerar alarmas y sistemas de seguridad.

Asimismo, en la denuncia también se advertía sobre la posible complicidad de empleados bancarios. Toda esta información hizo que se activara un protocolo de urgencia para identificar a los miembros de la banda.

Con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Morón, se organizó un operativo con drones y cámaras ocultas en los bancos. De esa manera ubicaron la casa de D.Q. en Budge, la vivienda del líder en Paso del Rey y la de otro implicado en Villa Soldati.

Las detenciones

arma Arma incautada durante los allanamientos.

Posteriormente, se montó vigilancia sobre una vivienda lindera a una sucursal. Allí vieron llegar uno de los vehículos (la Amarok del líder) con los ocupantes cubriéndose la cara para que no los filmaran. Minutos los vieron irse en un coche de apoyo.

Los operativos y el intenso seguimiento permitieron detener a 12 integrantes de la banda y secuestrar la Amarok, además de otra camioneta donde guardaban todas las herramientas provistas por el hombre oriundo de Lomas de Zamora.

Los policías incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, 16 teléfonos celulares, una cámara con sonda endoscópica utilizada para la exploración interna de estructuras y conductos, 12 pares de guantes, 200 precintos de plástico, ropa negra, 100 bolsas de arpillera, palas de punta, una masa, un cortahierro, taladros, pinzas, agujereadoras, entre muchos otros elementos.