Mataron a un adolescente en Ingeniero Budge: investigan una posible emboscada

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en un confuso episodio en la localidad de Ingeniero Budge . Tenía antecedentes penales y se investiga una supuesta emboscada para matarlo.

Todo empezó cuando familiares del menor lo llevaron de urgencia al Hospital Alende. Había recibido un balazo en el estómago. Quienes lo acompañaban contaron que el muchacho fue víctima de un ataque a tiros de un delincuente en el cruce de las calles San Marco y Militello.

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Tras la muerte del joven en el hospital, la Policía empezó a investigar lo sucedido. No tardaron en saber que la familia dio información falsa: la víctima en realidad había sido baleada en cercanías a la avenida Olimpo y Rosende . De hecho, a metros de ese lugar, había una Chevrolet Captiva con varios impactos de bala y manchas de sangre.

Posteriormente, tras reunir testimonios en la zona, se estableció que el adolescente asesinado estaba acompañado por otros dos sujetos, quienes lo abandonaron dentro del vehículo y escaparon . Cobró fuerza la versión de una emboscada mortal que terminó con la vida del menor.

La víctima del homicidio tenía antecedentes

Efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge intervinieron en el caso. Comisaría 10ª de Ingeniero Budge.

Con el correr de las horas, se supo que la víctima tenía antecedentes penales. Sobre él pesaba un pedido de captura desde el 25 de febrero del año pasado por el delito de “robo agravado de automotor por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda”, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de Lomas de Zamora.

Al parecer, el joven integró una banda dedicada al robo de vehículos. De hecho, la camioneta secuestrada tenía pedido de secuestro activo por ese mismo delito.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora investigan lo sucedido e intentan dar con los responsables del ataque, quienes permanecen prófugos. Por ahora, se desconoce el motivo del asesinato a balazos del adolescente.

El caso fue caratulado como “homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.