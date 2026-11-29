Terminó el partido
Talleres de Escalada perdió 1-0 frente a Camioneros. El próximo fin de semana se jugará la revancha.
¡¡¡GOL DE CAMIONEROS!!!
A los 37 minutos. Falló de la defensa, encaró Nicolás González y definió cruzado para el 1-0 de Camioneros.
"Nicolas Gonzalez"Porque anotó el 1-0 de Camioneros frente a Talleres https://t.co/kLEAserjFY— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 29, 2026
Por arriba es la búsqueda
Cabezazo del ingresado Federico Martínez a las manos del arquero.
No se pueden sacar ventajas
A pesar del hombre de más, Talleres de Escalada no encuentra los caminos al arco de Horacio Ramírez.
Talleres de Escalada salió decidido
Remate de Leonel Barros en la parte externa de la red.
Comenzó el segundo tiempo
En el estadio Hugo Moyano se juegan los 45 minutos finales.
Terminó el primer tiempo
Camioneros y Talleres de Escalada igualan 0-0 por la ida de las semifinales del Torneo Reducido de Primera B.
Camioneros se queda con 10
A los 40 minutos expulsado Federico Aguirre por un golpe en el rostro a Nicolás Malvacio.
Primera para la visita
Remate de Mateo Muñoz, sin arquero, que Nicolás Sainz sacó de cabeza en la línea.
Llegada de Camioneros
Lucas Brizuela remató cruzado, cerca del palo izquierdo.
Doble atajada de Casoli
El arquero de Talleres de Escalada se hizo gigante con dos intervenciones.
¡TREMENDO!La doble atajada de Mauro Casoli para salvar a @ClubTalleresOk frente a Camioneros a los 8' del primer tiempo. Lo vivís en #LPFPlay https://t.co/XbIAwp8BeL— LPF Play (@LPFPlay) November 29, 2026
Comenzó el partido
La recta final del Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana pone en marcha sus semifinales con un choque de alto voltaje en el sur del Gran Buenos Aires. Talleres de Escalada y Camioneros se miden en el estadio Hugo Moyano
Las formaciones
Camioneros: Horacio Ramírez; Mirko Coronel, Sergio Díaz, Nicolás Sainz y Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela y Matías De Jesús; Nicolás Moyano y Federico Aguirre. DT: Axel Clazón.
#Fútbol #Primera #AFA Estadio Hugo Moyano Semifinales (Ida) | ¡XI Inicial del Verde! Estos son los once elegidos para afrontar el primer cruce ante Talleres (RE). https://t.co/MCLy8BsZmm Prensa de Camioneros https://t.co/O20qecsH8F— Club Camioneros (@casdcamioneros) November 29, 2026
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Luciano Zannier, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Axel Arce, Milton Cantero y Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios y Mateo Muñoz. DT: Juan Carlos Kopriva.
Asi salimos hoy VAMOS TALLERES https://t.co/JGaGr8zQvD— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) November 29, 2026
Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Hugo Moyano. Transmisión: LPF Play-