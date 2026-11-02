Talleres de Escalada perdió con Comunicaciones y ahora le apunta al Reducido

Comunicaciones festejó en Agronomía ante un Talleres alternativo y ambos se metieron en el Reducido
En el cierre de la fase regular de la Primera B, Comunicaciones venció 1-0 a Talleres de Escalada con un gol de penal de Pablo Ruiz. Con este resultado, el local selló su boleto de forma agónica, mientras que el Albirrojo ya piensa en el octogonal para pelear por el segundo ascenso.
Por la fecha 42 del torneo de la Primera B, Comunicaciones se hizo fuerte en el Alfredo Ramos y derrotó por la mínima diferencia a Talleres de Escalada. El encuentro tuvo un ritmo frenético y de alta tensión, ya que el dueño de casa se jugaba su última carta para ingresar al Reducido, mientras que la visita buscaba cerrar el certamen de la mejor manera.
El quiebre del partido llegó en la primera etapa a través de la vía del penal. El experimentado volante Pablo Ruiz se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso, venció la resistencia del arquero rival para decretar el 1-0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, el encuentro se tornó sumamente disputado, friccionado y con pierna fuerte, al punto de que el elenco de Escalada finalizó el compromiso con un hombre menos debido a la expulsión del defensor Sebastián Álvarez.
Con la mente puesta en el gran objetivo del ascenso, el entrenador decidió resguardar a varios de sus habituales futbolistas titulares de cara a los exigentes cruces que se avecinan. Talleres de Escalada finalizó la etapa regular en un meritorio cuarto puesto con 71 unidades, lo que le asegura definir como local en las primeras instancias del Reducido.
Por el lado de Comunicaciones, el conjunto de Agronomía trepó a la novena posición con 60 puntos, alcanzando el último cupo disponible para el octogonal final. De esta manera, el Cartero y el Albirrojo ya conocen a sus rivales para el Reducido, ya que Comunicaciones enfrentará a Arsenal de Sarandí, mientras que Talleres de Escalada hará lo propio ante Real Pilar.
Final del partido
Comunicaciones le ganó a Talleres de Escalada por 1 a 0 en Agronomía.
Talleres de Escalada cayó en su último partido de la fase regular de la Primera B.
Talleres de Escalada y Comunicaciones al Reducido
Con esta derrota, Talleres de Escalada permanece en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 71 puntos, mientras que Comunicaciones escala hasta el noveno puesto con 60 unidades y se clasifica al Reducido.
Talleres de Escalada se queda con uno menos
El recién ingresado Sebastián Álvarez en su primera intervención cometió infracción y se va expulsado.
Otra vez se salva Talleres de Escalada
Mauro Casoli se convierte en figura. Ahora le ganó el mano a mano a Felipe Di Lena.
Comunicaciones cerca del segundo
Buen remate de Valentín Quevedo que detuvo Mauro Casoli.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Comunicaciones y Talleres de Escalada.
Final del primer tiempo
Comunicaciones le gana 1 a 0 a Talleres de Escalada por la fecha número 42 de la Primera B.
Comunicaciones le gana a Talleres y se clasifica al Reducido.
¡GOL DE COMUNICACIONES!
Pablo Ruiz con un remate certero pone el 1 a 0 a favor del local sobre Talleres de Escalada.
Penal para Comunicaciones
Clara infracción de Ignacio Colombini sobre Sebastián Carruega. Tiene la chance el local de abrir el marcador.
Gran chance para Talleres de Escalada
Buena escalada de Román Lucena por la izquierda, envió el centro e Ignacio Colombini con un zurdazo casi pone la apertura del marcador. Su remate se fue a centímetros del primer palo defendido por Ezequiel Bacher.
Talleres de Escalada muy cerca del primero
El Tallarín estuvo a tiro de abrir el marcador con un cabezazo de Ignacio Colombini que dio en el travesaño. El conjunto de Escalada es vertical y casi convierte.
Talleres de Escalada cuida jugadores pensando en el Reducido
El albirrojo juega sin Fernando Enrique, Nicolás Malvacio y Matías Samaniego, futbolistas que no son de la partida ya que fueron resguardados para la recta final rumbo al ascenso.
Comenzó el partido
Ya juegan Comunicaciones y Talleres de Escalada por la fecha número 42 de la Primera B.
Ya se viene Comunicaciones ante Talleres de Escalada
Formaciones confirmadas:
Comunicaciones: Ezequiel Bacher; Sebastián Carruega, Facundo Fabello, Francisco Mattia, Renzo Compagnucci; Pablo Ruiz, Conrado Puigdellivol, Joaquín Ibáñez; Felipe Di Lena; Valentín Quevedo y Ezequiel Ramírez. DT: Agustín Castiglione.
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Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Abel Masuero, Román Lucena; Milton Cantero, Pablo Cortizo, Sebastián Gallardo, Isaías Ciavarelli; Ignacio Colombini y Leonel Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva.
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Estadio: Alfredo Ramos.
Árbitro: Maximiliano López Monti.
TV: LPF Play.