Talleres de Escalada perdió con Comunicaciones y ahora le apunta al Reducido

Comunicaciones festejó en Agronomía ante un Talleres alternativo y ambos se metieron en el Reducido

En el cierre de la fase regular de la Primera B, Comunicaciones venció 1-0 a Talleres de Escalada con un gol de penal de Pablo Ruiz. Con este resultado, el local selló su boleto de forma agónica, mientras que el Albirrojo ya piensa en el octogonal para pelear por el segundo ascenso.

Por la fecha 42 del torneo de la Primera B, Comunicaciones se hizo fuerte en el Alfredo Ramos y derrotó por la mínima diferencia a Talleres de Escalada. El encuentro tuvo un ritmo frenético y de alta tensión, ya que el dueño de casa se jugaba su última carta para ingresar al Reducido, mientras que la visita buscaba cerrar el certamen de la mejor manera.

El quiebre del partido llegó en la primera etapa a través de la vía del penal. El experimentado volante Pablo Ruiz se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso, venció la resistencia del arquero rival para decretar el 1-0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, el encuentro se tornó sumamente disputado, friccionado y con pierna fuerte, al punto de que el elenco de Escalada finalizó el compromiso con un hombre menos debido a la expulsión del defensor Sebastián Álvarez.

Con la mente puesta en el gran objetivo del ascenso, el entrenador decidió resguardar a varios de sus habituales futbolistas titulares de cara a los exigentes cruces que se avecinan. Talleres de Escalada finalizó la etapa regular en un meritorio cuarto puesto con 71 unidades, lo que le asegura definir como local en las primeras instancias del Reducido.

Por el lado de Comunicaciones, el conjunto de Agronomía trepó a la novena posición con 60 puntos, alcanzando el último cupo disponible para el octogonal final. De esta manera, el Cartero y el Albirrojo ya conocen a sus rivales para el Reducido, ya que Comunicaciones enfrentará a Arsenal de Sarandí, mientras que Talleres de Escalada hará lo propio ante Real Pilar.