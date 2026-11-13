Explosión, incendio y caos en Remedios de Escalada: evacúan la zona

Hay más de 20 heridos y dos detenidos de la empresa Metrogas por el incendio en Remedios de Escalada
Desde Defensa Civiil indicaron que la mayoría de los heridos están siendo atendidos en el Hospital Evita, en el hospital Melo y en un centro municipal de Lanús. Asimismo, dos jerárquicos de la empresa Metrogas fueron detenidos.
Director de Metrogas: "El fuego está controlado"
El director de asuntos corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, afirmó que "el fuego está controlado por los bomberos", mientras se trabaja en el lugar del hecho.
Di Lzzaron manifestó en declaraciones a TN que personal de la empresa trabajaba "en una renovación de redes que se viene desarrollando hace bastante en Lanús para mejorar el servicio".
Según explicó, ese tipo de trabajos se llevan a cabo tras el corte del suministro de gas. Sin embargo, "se produjo la rotura de un caño de media presión que empezó a emanar gas".
Sobre el tiempo en que se demoró la llegada de los operarios para reparar la rotura, aseguró que fueron 20 minutos, pero cuando realizaban las tareas "se produjo la explosión".
Consultado sobre el motivo de la explosión, expresó que todavía no tienen información al respecto, y que para ello serán claves las pericias que serán parte de la investigación.
El comunicado de Metrogas
Desde la empresa Metrogas emitieron un comunicado en el que informaron que "uno de los extremos del caño de media presión de gas afectado en la explosión y trabaja ahora en el prensado del otro extremo, con el fin de cortar totalmente el flujo de gas".
La nota completa, acá.
Bomberos de Lomas de Zamora se sumaron al operativo en Remedios de Escalada
Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora informaron a La Unión, colaboran en la zona con un camión cisterna de 15000 litros para apagar las llamas que continuan tras la explosión.
Además, según precisaron a este medio, hay cuatro bomberos que forman parte del operativo, con un gran despliegue de personal de diferentes puntos del Conurbano.
El Director de Defensa Civil del Municipio de Lanús, Claudio Arale, brindará un nuevo parte de la situación a las 14.30 en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Camilo Cavour, Remedios de Escalada.
Conferencia de prensa de Defensa Civil
Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús aclaró que todavía esperan el corte del suministro de gas en la zona. "Necesitamos que Metrogas corte el gas. Una vez que corte el suministro, nuestros bomberos y Defensa Civil va avanzar sobre los edificios para tener un verdadero panorama del impacto", explicó.
Durante una rueda de prensa convocada a metros del lugar del hecho, contó que "hay peligro de derrumbe en la zona afectada", pero descargó cualquier riesgo "fuera del area cero".
"Hay 20 heridos, 5 graves en el Hospital Evita, los demas por sus heridas a otros nosocomios con quemaduras o consuiones por la explosión", señaló a los medios presentes en el lugar.
Testimonio de la tragedia de Remedios de Escalada
“Estábamos en la peluquería a una cuadra y media y se escuchó una explosión tremenda. Nos pidieron evacuar enseguida. Vivimos un momento terrible, muy angustiante”, contó una vecina sobre la calle Garay al 200.
El comunicado de la Municipalidad de Lanús
La Municipalidad de Lanús informó, a través de un comunicado oficial, que los trabajos estaban a cargo de personal de la empresa MetroGAS. Como consecuencia del incidente, se reportaron 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad.
"Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea en la localidad de Remedios de Escalada", explicaron.
Al momento, se reportan 20 personas heridas, 5 de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Las demás fueron llevadas al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.
Además, afirmaron que los vecinos de la zona fueron evacuados, y que "en el lugar trabajan intensamente personal de bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús. Y dotaciones de bomberos de municipios cercanos".
La policía Bonaerense informó que hay 14 heridos en el incendio de Remedios de Escalada
El primer parte de la policía Bonaerense habla de 14 heridos. Por ahora, se descartan víctimas fatales. Tres negocios quedaron destruidos. Se evacúa la zona.
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Un fuerte explosión provocó un impactante incendio sobre la calle Beltrán, pleno centro comercial de Remedios de Escalada, a metros de la Estación del Tren Roca.
A esta hora, el fuego está fuera de control y los Bomberos de Lanús solicitan refuerzos a otros municipios. Se habla de una fuga de gas, negocios y edificios linderos afectados.
Desde la empresa Metrogas descartan, por ahora, víctimas fatales, según contaron en el canal de noticias TN. Mientras las autoridades trabajan en el lugar, no se descartan riesgo de derrumbe de los edificios afectados.
Qué se sabe hasta ahora sobre la explosión en pleno centro comercial de Remedios de Escalada: en medio de una serie de reparaciones, una máquina tunelera rompió un caño de gas y el incendio persiste pic.twitter.com/IULPk5r83b— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2026
La mujer afectada por el incendio: "Fue una imprudencia"
Elena, la dueña de la fiambrería destruida por la explosión contó a Crónica TV que "estaban poniendo cañerías nuevas en la calle", en relación a trabajos de operarios de Metrogas en la zona.
La mujer aseguró que "el negocio no tiene gas, pero en la calle perforaron un caño y la perdida fue enorme, tanto que se veía flamear dos metros la fuga".
"Esperaron horas hasta que reventó el negocio y me quedé sin nada. Mi hijo se lastimó, tuvimos que salir corriendo. Fue una imprudencia", expresó y agregó: "La onda expansiva de la explosión fue terrible, vi varios operarios quemados".