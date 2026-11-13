Explosión, incendio y caos en Remedios de Escalada: evacúan la zona

Director de Metrogas: "El fuego está controlado"

El director de asuntos corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, afirmó que "el fuego está controlado por los bomberos", mientras se trabaja en el lugar del hecho.

Di Lzzaron manifestó en declaraciones a TN que personal de la empresa trabajaba "en una renovación de redes que se viene desarrollando hace bastante en Lanús para mejorar el servicio".

Según explicó, ese tipo de trabajos se llevan a cabo tras el corte del suministro de gas. Sin embargo, "se produjo la rotura de un caño de media presión que empezó a emanar gas".

Sobre el tiempo en que se demoró la llegada de los operarios para reparar la rotura, aseguró que fueron 20 minutos, pero cuando realizaban las tareas "se produjo la explosión".

Consultado sobre el motivo de la explosión, expresó que todavía no tienen información al respecto, y que para ello serán claves las pericias que serán parte de la investigación.