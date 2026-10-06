El operativo de seguridad para la despedida de Lionel Messi y el Fan Fest AFA

La Ciudad desplegará este martes un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.
Comenzará al mediodía con corte de calles y abarcará el estadio Monumental donde se despide Messi de la Selección Argentina y la zona de Ciudad Universitaria.
La Ciudad desplegará este martes un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.
El operativo, con cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se hará en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16 horas, cuatro horas antes del partido que está programado para las 20.
Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.
En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.
También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.
Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.
Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.
Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.
Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.
Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.
“Gracias, Lionel, ha sido un viaje maravilloso”. Con este mensaje, la cuenta oficial de subtes anunció que la línea D extenderá su horario hasta la 1.30 AM para este martes 6 de octubre; un cierre poco habitual.
Además agregó que el único ingreso será por Congreso de Tucumán con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.