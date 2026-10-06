El operativo de seguridad para la despedida de Lionel Messi y el Fan Fest AFA

Se acerca la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La Ciudad desplegará este martes un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

El operativo, con cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se hará en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16 horas, cuatro horas antes del partido que está programado para las 20.

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Uno por uno.

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Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Cortes en River por la despedida de Lionel Messi

Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Subte extendido por Lionel Messi

“Gracias, Lionel, ha sido un viaje maravilloso”. Con este mensaje, la cuenta oficial de subtes anunció que la línea D extenderá su horario hasta la 1.30 AM para este martes 6 de octubre; un cierre poco habitual.

Además agregó que el único ingreso será por Congreso de Tucumán con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.