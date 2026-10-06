La Selección Argentina vive una vigilia histórica por la despedida de Lionel Messi

El país se encuentra paralizado ante lo inevitable. Este martes 6 de octubre de 2026, a las 20, el césped del estadio Monumental de River no será un campo de juego común, sino el escenario del capítulo final de la historia más hermosa del fútbol moderno con la Selección Argentina y Lionel Andrés Messi como protagonistas.

Es que el mejor jugador del mundo de los últimos 20 años se vestirá de corto por última vez con la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso internacional frente a Benín, marcando el cierre definitivo a un ciclo eterno de más de dos décadas, 208 partidos y una gloria inmortal.

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Las tribunas lucirán un marco imponente. Las más de 84.000 entradas disponibles se evaporaron en menos de una hora hace semanas, reflejando la desesperación de un pueblo por asistir al "último baile" del capitán.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha diseñado un evento a la altura de la leyenda. Para esta ocasión irrepetible, la Selección Argentina saldrá a la cancha con una indumentaria de edición especial que lucirá dorsales y detalles en un dorado brillante, simbolizando la era dorada que comandó el astro rosarino.

La emoción no estará solo en las tribunas, sino también en los palcos oficiales. La AFA ha extendido invitaciones formales a todos los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 junto a sus familias. Se espera la presencia de pilares históricos y amigos íntimos del "10" como Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes viajarán especialmente para abrazar al capitán en su adiós.

El postpartido promete lágrimas generalizadas: la organización proyectará un video cronológico inédito con los momentos más icónicos de Lionel Messi en la Albiceleste, se le entregará una distinción especial y, finalmente, el propio Lionel tomará el micrófono para despedirse de la gente.

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El once de gala para la despedida de Lionel Messi

Para enfrentar al combinado africano, el director técnico Lionel Scaloni no se guardará nada. Fiel a su estilo y respetando la historia, dispondrá un equipo compuesto por la base de futbolistas que acompañaron a Lionel Messi en la conquista de América y del Mundo.

Polémica en la previa y la llegada de Benín

Si bien el clima en Argentina es de absoluta fiesta y melancolía, el seleccionado de Benín arribó al país envuelto en un marcado malestar. La delegación africana alzó la voz de manera pública para denunciar fallas logísticas graves desde su llegada a Buenos Aires, alegando demoras excesivas en los traslados asignados, disconformidad con los campos de entrenamiento provistos y desatenciones por parte de la organización local.

A pesar de los chispazos diplomáticos del último minuto, los directivos de ambos lados garantizaron el normal desarrollo del encuentro.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo y Jodel Dossou o Rodolfo Aloko; Steve Mounié o Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Hora: 20.00

Estadio: Monumental (River Plate)

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

TV: Telefé, TyC Sports