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20 de agosto de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: una nueva aventura de Robin Hood y películas de terror

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “La muerte de Robin Hood”, junto con películas de terror y de otros géneros.

Se estrena La muerte de Robin Hood.&nbsp;

Se estrena "La muerte de Robin Hood". 

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con “La muerte de Robin Hood”, protagonizada por Hugh Jackman junto con Jodie Comer y Bill Skarsgård. Además se suman dos películas de terror, una historia romántica y otra de fantasía.

La muerte de Robin Hood

Director: Michael Sarnoski.

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En otra.

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Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård.

Síntesis: en el siglo XIII, Robin Hood resulta gravemente herido en batalla y cae bajo el cuidado de la Hermana Brígida, una priora que le ofrece una compasión inesperada. En sus últimos días, el hombre detrás del mito deberá enfrentarse a quién realmente fue y si existe redención para alguien como él. (Aventuras, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

Un trago del infierno

Director: Pilar Boyle.

Elenco: Pilar Boyle, Ignacio Torres.

Síntesis: Niko enfrenta sus miedos y fantasías mientras los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan. Acechada por visiones perturbadoras y presencias opresivas, descubre que lo más peligroso es aquello que se oculta dentro de uno mismo. (Terror, Argentina).

Los Nadadores

Directora: Sol Iglesias SK.

Elenco: Joaquín Fretes, Tobías Reizes, Sol Iglesias SK, Valentina D’Emilio, Iván Ursul.

Síntesis: es el día 368 de verano, hace tres días que no llega la noche. Entre el calor extremo, los cortes de luz y el éxodo masivo al exterior, un grupo de amigos pasa el día en la calle. Acechados por el delirio del calor, deciden meterse en las mansiones de un vecindario vacío y probar así todas las piletas que puedan. (Argentina, Fantasía).

La noche del demonio: Están entre nosotros

Director: Jacob Chase.

Elenco: Amelia Eve, Lin Shaye, Sam Spruell, Brandon Perea, Laura Gordon, Maisie Richardson-Sellers.

Síntesis: Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció, descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del Universo de Insidious. (Terror, Estados Unidos)

Tu Corazón Será Destrozado

Director: Mikhail Vaynberg.

Elenco: Veronika Zhuravleva, Daniel Vegas, Alya Mayer, Maksim Saprykin, Evgeniya Loza, Pavel Kuzmin.

Síntesis: Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros. Cuando el chico más temido del colegio interviene, ella acepta un trato inesperado: él fingirá ser su novio para protegerla, pero ella deberá seguir todas sus reglas. (Romántica, Estados Unidos).

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