Omar Plaini dio detalles sobre la elección del nuevo DT de Los Andes: "No nos vamos a apresurar"

El presidente de Los Andes , Omar Plaini , no descartó que Sergio Benet continúe al frente del equipo y dirija el lunes ante Acassuso, por la fecha 27 de la Primera Nacional , mientras la dirigencia sigue en la búsqueda del reemplazante de Leonardo Lemos .

"No nos vamos a apresurar, queremos elegir la mejor opción porque buscamos un entrenador pensando a mediano y largo plazo", remarcó Plaini en una charla con La Unión , en la que señaló que "lo más probable" es que el cuerpo técnico interino que encabeza el coordinador de Inferiores esté al mando del equipo en el próximo partido.

A pesar de eso, el presidente del Milrayitas dejó en claro que hoy "el objetivo es contratar un nuevo cuerpo técnico" para afrontar las últimas 11 fechas con la misión de que el equipo termine dentro de los primeros ocho de la Zona A.

“Nuestro objetivo es entrar al Reducido y es el desafío que tendrá el nuevo cuerpo técnico. Cuando comenzó la temporada, dije que la idea era pelear por un lugar en el Reducido y eso se mantiene. El equipo se mantuvo en los primeros ocho lugares durante casi toda la temporada, hasta llegó a estar tercero, y ahora hay que volver a ser competitivos, ya que jerarquía hay y creo que estamos en condiciones de conseguirlo".

Omar Plaini trabaja en la búsqueda de un nuevo DT.

Los Andes define al reemplazante de Leonardo Lemos

A partir de la salida de Lemos después de la derrota ante Chaco For Ever, Los Andes inició la búsqueda de un nuevo entrenador. Y si bien todavía no hay un candidato firme, Plaini remarcó que "hay nombres importantes de la divisional" en el radar de la institución.

El proceso de selección que lleva adelante la institución sigue ciertos parámetros porque, según comentó el presidente del club, la idea es buscar "un cuerpo técnico que nos permita seguir una misma línea, que mantenga un contexto similar de trabajo y que sea protagonista" para cumplir los objetivos trazados.

"Estamos recibiendo muchos llamados de representantes porque a los entrenadores les gustaría trabajar en Los Andes y eso es importante. Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas y que al club como una oportunidad de crecimiento" "Estamos recibiendo muchos llamados de representantes porque a los entrenadores les gustaría trabajar en Los Andes y eso es importante. Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas y que al club como una oportunidad de crecimiento"

El dirigente resaltó también que "el club no está para hacer locuras" y que actualmente están analizando diferentes propuestas para avanzar en la selección. "Optaremos por la mejor opción en base a una serie de conceptos que consideramos importantes. Por eso, estamos analizando todas las propuestas y en conjunto decidiremos cuál es la indicada".

Y siguiendo esa línea, marcó algo importante. "Estamos recibiendo muchos llamados de representantes porque a los entrenadores les gustaría trabajar en Los Andes y eso es importante, es algo que antes no pasaba. Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas y que ven al club como una oportunidad de crecimiento", subrayó.

Omar Plaini y las palabras de agradecimiento para Lemos

A lo largo de la entrevista que le brindó a este medio, el mandatario abordó el tema de la salida del entrenador y remarcó que "no es agradable cuando un proyecto finaliza de manera anticipada" porque a él le gusta "sostener los proyectos". Sin embargo, pese a eso, reconoció que "entendió" la decisión del DT después de una seguidilla de resultados que no fueron los esperados.

En 2024, con Plaini y Lemos, Los Andes ascendió a la Primera Nacional.

Plaini se mostró agradecido por el trabajo de Lemos y de su cuerpo técnico durante los casi dos años que estuvo en el club, que es algo inusual en el fútbol argentino, y destacó que fue "un acto muy noble" el del DT porque "cuando creyó que no podía darle más al equipo, decidió dar un paso al costado".

Por último, a modo de reflexión, el principal dirigente de Los Andes habló de las urgencias con las que se convive en el mundo del fútbol y pidió que "haya más paciencia" en todos los estratos porque "se pasa del éxtasis al drama en un segundo".