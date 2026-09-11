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11 de septiembre de 2026
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En 9 de Abril, vuelve el paseo de compras peatonal de la avenida Oliver

En el barrio de 9 de Abril tendrá este sábado un nuevo paseo de compras sobre la avenida Oliver, con emprendimientos locales desde las 14.

En 9 de Abril, vuelve el paseo de compras peatonal de la avenida Oliver.

En 9 de Abril, vuelve el paseo de compras peatonal de la avenida Oliver.

Con la transformación de un tramo de la avenida Oliver en un paseo peatonal, la propuesta se desarrollará entre las calles Ingeniero Huergo y Eduardo Prayones. Durante la jornada, los comercios ubicados en ese sector podrán instalar puestos de venta sobre la calle.

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Además de la participación de los negocios de cercanía, habrá stands de emprendimientos locales, con una oferta de productos elaborados por vecinos y emprendedores del distrito.

La actividad busca impulsar el movimiento comercial y acompañar a los establecimientos de la zona, en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio de Esteban Echeverría para promover la economía local.

Los detalles del paseo de compras en 9 de Abril

  • Lugar: avenida Oliver, 9 de Abril.

  • Horario: desde las 14.

  • Tramo: entre Ingeniero Huergo y Eduardo Prayones.

  • Participantes: comercios de la zona y emprendimientos locales.

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