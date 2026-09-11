En 9 de Abril, vuelve el paseo de compras peatonal de la avenida Oliver.

Este sábado 12 de septiembre, el Municipio de Esteban Echeverría realizará un paseo de compras peatonal en 9 de Abril. La actividad comenzará a las 14 sobre la avenida Oliver, entre Ingeniero Huergo y Eduardo Prayones, donde comercios de la zona y emprendimientos locales instalarán puestos de venta.

Con la transformación de un tramo de la avenida Oliver en un paseo peatonal, la propuesta se desarrollará entre las calles Ingeniero Huergo y Eduardo Prayones. Durante la jornada, los comercios ubicados en ese sector podrán instalar puestos de venta sobre la calle.

Además de la participación de los negocios de cercanía, habrá stands de emprendimientos locales, con una oferta de productos elaborados por vecinos y emprendedores del distrito.

La actividad busca impulsar el movimiento comercial y acompañar a los establecimientos de la zona, en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio de Esteban Echeverría para promover la economía local.

Los detalles del paseo de compras en 9 de Abril Lugar: avenida Oliver, 9 de Abril.

Horario: desde las 14.

Tramo: entre Ingeniero Huergo y Eduardo Prayones.

Participantes: comercios de la zona y emprendimientos locales.

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