Villa Calzada: el club donde comenzó a jugar Tagliafico cumplió 86 años.

El Club Atlético y Social Villa Calzada celebró sus 86 años de historia en Rafael Calzada , Almirante Brown, con un acto realizado en su sede de avenida San Martín 3169. La jornada reunió a autoridades municipales, dirigentes y socios, e incluyó homenajes, un reconocimiento y la inauguración de una muestra de pinturas.

El aniversario encontró al club con una trayectoria de más de ocho décadas vinculada al deporte y a la vida social de Rafael Calzada. La celebración contó con la presencia del intendente Juan Fabiani y del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

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Ambos fueron recibidos por el presidente de la institución, Roque Stefanelli, y el secretario, Julián Villanueva. También participaron Mauricio Gómez, titular del Instituto Municipal del Deporte, y Claudio Villagra, delegado de Rafael Calzada.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a los socios fundadores. Además, un sector del club fue bautizado con el nombre de Néstor Sicher, en reconocimiento a su trayectoria. La jornada se completó con la inauguración de una muestra de pinturas.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a los socios fundadores.

Los 86 años de Villa Calzada

La historia de Villa Calzada se remonta al 8 de septiembre de 1940, cuando una asamblea de socios aprobó la creación del Club Atlético y Social Calzada Juniors, surgido de la unión de Sportivo Calzada y Defensores de Calzada.

Seis años después, en 1946, una Asamblea Extraordinaria resolvió cambiar la denominación de la entidad. Desde entonces pasó a llamarse Club Atlético y Social Villa Calzada, nombre que conserva en la actualidad.

Con el paso de las décadas, Villa Calzada se transformó en un espacio de referencia para los vecinos, con actividades deportivas, sociales y encuentros comunitarios.

Durante el acto, Mariano Cascallares destacó el valor de las instituciones barriales y sostuvo: “Los clubes cumplen un rol fundamental”. El dirigente remarcó así la importancia de estos espacios para el deporte, los vínculos y las familias de la comunidad.