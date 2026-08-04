Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning: el trayecto

Esta semana comenzó a funcionar un nuevo ramal de la línea de colectivos 306 de la empresa Expreso Esteban Echeverría. El servicio une Lomas de Zamora con la localidad de Canning, pasando por el centro de Monte Grande y parte de Ezeiza, con una frecuencia de cada 20 minutos.
La iniciativa, autorizada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, responde al constante crecimiento urbano, industrial y comercial que experimentó Canning en los últimos años.
Para concretar la ampliación operativa, la empresa acreditó la viabilidad técnica y financiera requerida por los organismos provinciales, garantizando una flota mínima de 100 unidades en circulación para sostener la totalidad de las trazas de la línea sin afectar las frecuencias habituales.
El recorrido conecta Puente La Noria con el Paso Guadalupe.
El recorrido de ida y vuelta entre Lomas y Canning
El trayecto conecta de extremo a extremo la cabecera de Lomas de Zamora (La Noria) con los corredores de la Ruta 58, teniendo como punto de término provisorio la zona de Paseo Guadalupe (rotonda de Saint Thomas), con la proyección oficial de extenderlo en el corto plazo hasta El Principado: