martes 04 de agosto de 2026
Escribinos
4 de agosto de 2026
Info útil.

Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning: el trayecto

Esta semana comenzó a funcionar un nuevo servicio de la línea de colectivos 306 pasando por lugares claves del conurbano.

Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning.
Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning.

Esta semana comenzó a funcionar un nuevo ramal de la línea de colectivos 306 de la empresa Expreso Esteban Echeverría. El servicio une Lomas de Zamora con la localidad de Canning, pasando por el centro de Monte Grande y parte de Ezeiza, con una frecuencia de cada 20 minutos.

La iniciativa, autorizada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, responde al constante crecimiento urbano, industrial y comercial que experimentó Canning en los últimos años.

Lee además
El Gobierno de Javier Milei salió al cruce por la polémica de la quita de las Islas Malvinas de los colectivos y trenes. 
Indignación.

Polémica: ¿el Gobierno ordenó quitar las Malvinas de los colectivos y trenes?
El motociclista chocó con un colectivo de la línea 266.
Cómo sigue.

Temperley: las serias lesiones que sufrió el motociclista que chocó con un colectivo

Para concretar la ampliación operativa, la empresa acreditó la viabilidad técnica y financiera requerida por los organismos provinciales, garantizando una flota mínima de 100 unidades en circulación para sostener la totalidad de las trazas de la línea sin afectar las frecuencias habituales.

El recorrido conecta Puente La Noria con el Paso Guadalupe.

El recorrido conecta Puente La Noria con el Paso Guadalupe.

El recorrido de ida y vuelta entre Lomas y Canning

El trayecto conecta de extremo a extremo la cabecera de Lomas de Zamora (La Noria) con los corredores de la Ruta 58, teniendo como punto de término provisorio la zona de Paseo Guadalupe (rotonda de Saint Thomas), con la proyección oficial de extenderlo en el corto plazo hasta El Principado:

  • Recorrido de IDA (hacia Canning): Sale desde la terminal de Puente La Noria y transita por la calle Ribera, Newton, Av. Olimpo, Camino de Cintura (Ruta 4), Rotonda de Llavallol, Bulevar Buenos Aires, Alvear, Arana, Vicente López, Plaza de Monte Grande, Santamarina, Ruta 205, Rotonda de Coto Ezeiza, Ruta 58 y Rotonda de Saint Thomas (Paseo Guadalupe).
  • Recorrido de VUELTA (hacia Lomas de Zamora): Inicia en la Rotonda de Saint Thomas (Ruta 58), continúa por la Rotonda de Coto Ezeiza, Ruta 205, Santamarina, Plaza de Monte Grande, Alem, Arana, Alvear, Bulevar Buenos Aires, Rotonda de Llavallol, Camino de Cintura (Ruta 4), Av. Olimpo, Newton, Ribera y finaliza en la plataforma de Puente La Noria.
Temas
Seguí leyendo

Polémica: ¿el Gobierno ordenó quitar las Malvinas de los colectivos y trenes?

Temperley: las serias lesiones que sufrió el motociclista que chocó con un colectivo

Bronca por la falta de trenes y colectivos en Cañuelas y alrededores: "Nos están dejando aislados"

Demolieron un búnker de drogas en Budge: cuatro detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Comisaría 5ª de Villa Fiorito.
Sentencia.

Fiorito: absolvieron a una familia acusada de una muerte por abandono de persona

Las más leídas

Te Puede Interesar

Giuliano Galoppo pasó de Banfield a San Pablo.
Litigio.

El exBanfield Galoppo fue inhabilitado por la FIFA