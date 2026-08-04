Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning: el trayecto

Un nuevo ramal de colectivos conecta Lomas de Zamora con Canning.

Esta semana comenzó a funcionar un nuevo ramal de la línea de colectivos 306 de la empresa Expreso Esteban Echeverría. El servicio une Lomas de Zamora con la localidad de Canning, pasando por el centro de Monte Grande y parte de Ezeiza, con una frecuencia de cada 20 minutos.

La iniciativa, autorizada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, responde al constante crecimiento urbano, industrial y comercial que experimentó Canning en los últimos años.

Para concretar la ampliación operativa, la empresa acreditó la viabilidad técnica y financiera requerida por los organismos provinciales, garantizando una flota mínima de 100 unidades en circulación para sostener la totalidad de las trazas de la línea sin afectar las frecuencias habituales.

El recorrido conecta Puente La Noria con el Paso Guadalupe. El recorrido de ida y vuelta entre Lomas y Canning El trayecto conecta de extremo a extremo la cabecera de Lomas de Zamora (La Noria) con los corredores de la Ruta 58, teniendo como punto de término provisorio la zona de Paseo Guadalupe (rotonda de Saint Thomas), con la proyección oficial de extenderlo en el corto plazo hasta El Principado:

Recorrido de IDA (hacia Canning): Sale desde la terminal de Puente La Noria y transita por la calle Ribera, Newton, Av. Olimpo, Camino de Cintura (Ruta 4), Rotonda de Llavallol, Bulevar Buenos Aires, Alvear, Arana, Vicente López, Plaza de Monte Grande, Santamarina, Ruta 205, Rotonda de Coto Ezeiza, Ruta 58 y Rotonda de Saint Thomas (Paseo Guadalupe).

Sale desde la terminal de Puente La Noria y transita por la calle Ribera, Newton, Av. Olimpo, Camino de Cintura (Ruta 4), Rotonda de Llavallol, Bulevar Buenos Aires, Alvear, Arana, Vicente López, Plaza de Monte Grande, Santamarina, Ruta 205, Rotonda de Coto Ezeiza, Ruta 58 y Rotonda de Saint Thomas (Paseo Guadalupe). Recorrido de VUELTA (hacia Lomas de Zamora): Inicia en la Rotonda de Saint Thomas (Ruta 58), continúa por la Rotonda de Coto Ezeiza, Ruta 205, Santamarina, Plaza de Monte Grande, Alem, Arana, Alvear, Bulevar Buenos Aires, Rotonda de Llavallol, Camino de Cintura (Ruta 4), Av. Olimpo, Newton, Ribera y finaliza en la plataforma de Puente La Noria.

Compartí esta nota en redes sociales:







