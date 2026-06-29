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29 de junio de 2026
Anoche.

Susto en el centro de Lomas de Zamora: se derrumbó parte del techo de un departamento

Ocurrió en Laprida al 400. Hubo un amplio operativo con la participación de Bomberos, Emergencias Lomas, Defensa Civil y la Policía.

El edificio donde ocurrió el derrumbe.

El edificio donde ocurrió el derrumbe.

El derrumbe del cielo raso en un departamento del centro de Lomas de Zamora obligó a desplegar un amplio operativo que puso en alerta a los vecinos en horas de la noche. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Todo ocurrió este domingo cerca de las 22:30 en un edificio ubicado en la calle Laprida al 400, casi esquina Manuel Castro. El llamado de emergencia llegó desde un departamento en el piso 10.

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Según pudo averiguar La Unión, la persona que vivía en el lugar escuchó un ruido fuerte y notó que se había caído un pedazo de techo. Junto con esa ruptura, empezó a caer una gran cantidad de agua, por el daño de una cañería.

edificio lomas
El edificio donde ocurrió el incidente, en el centro de Lomas.

El edificio donde ocurrió el incidente, en el centro de Lomas.

Operativo en el centro de Lomas

Enseguida se organizó un amplio operativo en el lugar. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, la Policía Bonaerense, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y personal de Defensa Civil.

“El tamaño de la ruptura del cielo raso era de aproximadamente 1 metro por 2 metros. Se ve que rompió la cañería, estaba cayendo mucha agua”, informaron fuentes oficiales a este medio, y confirmaron que “no hubo heridos” tras el derrumbe.

Milagrosamente, los trozos de material no lastimaron a nadie. Tampoco fue necesario evacuar el edificio. Solamente se tomaron las medidas de precaución necesarias para reparar los daños. Todo quedó en un susto.

bomberos 107
Los Bomberos de Lomas y el 107 intervinieron en el lugar.

Los Bomberos de Lomas y el 107 intervinieron en el lugar.

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