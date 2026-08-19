Sandro cumpliría hoy 81 años: Banfield lo recuerda y lo celebra

Hay ídolos que permanecen más allá de su ausencia, e incluso se hacen más grandes con el paso del tiempo. Roberto Sánchez o Sandro es uno de ellos. A pesar de que ya pasaron más de 16 años de muerte, los murales en las calles de Banfield , su escultura en la estación, la plaza y el hospital con su nombre, son muestra del amor eterno.

Lo recuerdan sus vecinos de la calle Berutti, su refugio en el mundo durante casi 40 años, donde solían juntarse cientos de nenas cada año para celebrar su cumpleaños. Hoy sería su cumple número 81 y Banfield lo siente vivo. Lo homenajean los centros culturales; lo recuerdan con cariño en Las Vegas, donde compraba su postre preferido. Sandro respiraba Banfield y Banfield respira Sandro.

Revalidando este sentimiento, el Municipio creó la Comunidad Sandro, un circuito cultural y paseo temático en honor a Roberto Sánchez, que incluye postas principales, murales y sitios icónicos vinculados al ídolo.

Siempre que su salud se lo permitió El Gitano salía a saludar a sus fanáticas, que llegaban desde temprano para saludarlo. Las Nenas eran las verdaderas protagonistas. Con alegría y canciones a flor de piel hacían largas filas para verlo.

"Hacíamos largas filas para verlo y una vez nos recibió en alpargatas, de entrecasa. En uno de sus últimos cumpleaños contratamos unos mariachis, le compramos un ramo de rosas que Olga (Garaventa) le dio a las 12 y al otro día nos mandó café y facturas para agradecernos", contó Stella Maris Trebol en el cumpleaños del año pasado.

Sandro salía a saludar a las Nenas en cada cumpleaños.

El festejo en la Plaza Roberto Sánchez

A 81 años de su nacimiento, el Municipio de Lomas le rendirá homenaje con una jornada especial que reunirá shows musicales, propuestas para toda la familia y varias sorpresas este sábado a las 15 en la Plaza Roberto Sánchez, sobre las calles Alem y Darragueira.

A lo largo de la tarde habrá presentaciones de artistas locales, una muestra de los Centros Culturales del barrio, una merienda y un cierre a cargo de Ariel Ardit, el reconocido cantante con más de 20 años de trayectoria que interpretará las canciones inolvidables del Gitano.