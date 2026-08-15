El Canal Volver anticipa el cumpleaños de Sandro

Sandro y María Valenzuela, en "Subí que te llevo".

El próximo miércoles Sandro cumpliría 81 años y el Canal Volver le rinde homenaje en su programación . Este domingo se podrán ver dos de sus clásicas películas y luego pondrá en pantalla varios envíos de un especial sobre la vida del Gitano.

Este domingo a las 13 llega “Destino de un capricho”, donde Daniel es un joven estudiante de medicina. Vive en una pensión estudiantil llamada "La estrella", junto a un grupo de amigos estudiantes como él. Su objetivo es intentar que su madre se reconcilie con su abuela, quien no sabe que es su nieto el que la visita.

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La película fue dirigida por Leo Fleider y el elenco también cuenta con Eva Franco, Cristina Alberó, Cristina Lemercier, Guillermo Battaglia y Alberto Fernández de Rosa.

Luego, a las 14.40, se verá “Subí que te llevo”, donde un famoso cantante popular se enamora de una chica que vive con su anticuado tío. Para disimular y poder ser aceptado en la familia, el cantante se disfraza y se hace pasar por su hermano gemelo recién llegado al país.

Dirigida por Rubén W. Cavallotti, junto con Sandro estuvieron en el reparto María Valenzuela y Darío Víttori, Juan Carlos Desanzo, entre otros.

El especial Sandro, volverte a ver

El Canal Volver podrán en pantalla desde el lunes a las 14.40 los capítulos del especial Sandro, volverte a ver, pasar seguir recordando al Gitano antes de su cumpleaños.

Se trata de especial para recordar momentos inolvidables de la vida del artista y seguir manteniendo el recuerdo de su vida y de su obra.