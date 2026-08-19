Así fue el divertido encuentro de las trigemelas de Lomas con las bomberas gemelas en el Cuartel Central

Un encuentro inesperado se produjo en el festejo del Día del Niño que se realizó en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas en el Cuartel Central : las trigemelas se encontraron con Noelia y Carolina Chiesa que son las gemelas y bomberas local y todo fue emoción, risas y diversión.

Sin ni siquiera imaginarlo, los papás de Delfina, Victoria y Julieta se acercaron hasta el cuartel ubicado en Saavedra 46, Lomas, para que las trigemelas jueguen en cada una de las actividades que ofrecieron los Bomberos para los más chicos. "Enseguida que llegamos estaba una de las gemelas (Noelia) en la calle haciendo un simulacro de un incendio y cuando las vio a las nenas se acercó y nos dijo que las seguía en TikTok", comenzó contando Leonel Chainski , el papá de "las tri".

¿Una señal? La increíble foto que sacó a la luz el padre de las trigemelas de Lomas

Había muchas estaciones para recorrer fuera y dentro del cuartel y muchos chicos que se acercaron, pero cada bombero que veía a las tri les decían que ellos tenían a las bomberas gemelas porque querían que se dé el encuentro.

Las trigemelas, que fueron más que preparadas para divertirse y festejar su día, pasaron por cada una de las estaciones, pero fue dentro del cuartel que estaba la otra gemela, Carolina.

"Fue en ese momento que las dos hermanas se acercaron a nosotros junto a su mamá y nos saludaron, se quedaron un rato hablando con nosotros y nos reímos mucho de la coincidencia porque no es común que las tri se encuentren con gemelas ya que hay más mellizos, pero gemelos no tanto", siguió contando el papá.

Sobre lo que le pasa a las tri que hace apenas días cumplieron 6 años, contaron los papis que siempre les llama la atención: "Nosotros intentamos mostrarle siempre que nos encontramos con gemelos que en vez de tres como ellas, puede haber dos hermanos parecidos y en este caso les hablamos de los gustos que pueden compartirlos como en el caso del oficio de las bomberas y a la vez pueden ser distintas", resaltó Vanina Catalá Ortmann, la mamá de las nenas.

El momento de la foto

Las trigemelas están en permanente contacto con la gente porque muchas veces las reconocen, las saludan o simplemente llaman la atención por ser tres niñas tan iguales así que cuando vieron a las gemelas se sorprendieron. "Tanto Juli, como Delfi y Victoria enseguida captan la onda de las personas y las chicas fueron re amorosas con ellas", siguió contando Vanina.

Por eso, cuando llegó el momento de captar el momento con una foto, enseguida accedieron: "Se dio una linda interacción entre ellas. Mis hijas estaban re contentas y las gemelas también así que fue todo muy natural y lindo", reflexionó la mamá de las tri.

Se vistieron de bomberas, aprendieron de rescates, se subieron al camión de los bomberos y disfrutaron de una jornada intensa y divertida junto a muchos de los vecinos que se acercaron al festejo totalmente gratuito.

Las tri bomberas.

Las bomberas gemelas que comparten la misma pasión de estar al servicio de la comunidad

Noelia y Carolina Chiesa son hermanas gemelas y forman parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. Las chicas de 18 años son voluntarios desde muy chicas y se fueron formando en el Cuartel Central siempre juntas: son inseparables.

También han sido reconocidas cuando apenas tenían 15 años en los emblemáticos premios Orgullo de Ser de Lomas que entrega el Municipio.

Como toda familia de bomberos, las gemelas siguieron los pasos de su padre bombero que siempre estuvo cerca de ellas desde muy pequeñas. Él de a poco fue incorporando los valores de sacrificio y abnegación que identifican a la institución y que hoy las llevan a ser parte. Las chicas ingresaron al cuartel como cadetes hasta convertirse en bomberas siempre juntas.