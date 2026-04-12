La increíble foto que sacó a la luz el padre de las trigemelas de Lomas de Zamora

Después de seis años, Leonel Chainski, el padre de las trigemelas de Lomas de Zamora Victoria, Julieta y Delfina Chainski Catalá , se dio cuenta de que el destino le había enviado una señal respecto a su futuro y lo hizo público a través de un posteo en su cuenta de Instagram que sorprendió por lo revelador de las imágenes que subió.

"De esto me di cuenta revolviendo fotos viejas. Me encontré con imágenes del viaje a Europa. Fue en Praga, un 22 de enero de 2020", comenzó contando sobre cuando se topó con una imponente obra que hoy se resignifica.

Las risas de las tri. El divertido video que protagonizó la mamá de las trigemelas de Lomas en plenas vacaciones

El viaje lo hizo junto a su pareja Vanina Catalá y mamá de las tri, pero ninguno de los dos pensó que ese momento en sus vidas los marcaría para siempre porque tras esas vacaciones por Europa llegó la noticia del embarazo trigemelar que además tomó repercusión porque su caso fue muy inusual ya que se da un caso de entre 200 millones, por ser monocoriales triamnióticas, lo que significa que un solo óvulo fecundado se dividió en tres.

Victoria , Julieta y Delfina cumplirán 6 años el próximo 25 de julio y Leonel recordó que el mismo año del nacimiento de sus hijas había estado observando una obra de arte en Praga de tres bebés gigantes. Por eso, el posteo revelador comienza con esta pregunta: "¿Creen en las señales del destino? Porque yo acabo de encontrar una que me dejó mudo", escribió.

En diálogo con La Unión, Leonel confesó: "Hace mucho tiempo que le vengo dando vueltas a esa foto y no podía comunicar lo que me generaba. La imagen es de enero del 2020 y las nenas nacieron en julio del mismo año. Por eso digo que tarde seis años en darme cuenta que hoy verme ahí en medio de los tres bebés es realmente conmovedor".

La pareja caminaba por las calles frías de Praga cuando se toparon con las famosas esculturas de los "Babies" de David Cerný que recrea a unos gigantes bebés de bronce con códigos de barras en lugar de cara.

a0e18d78-7766-43a1-929e-97f104d7d96d Leonel con los tres bebés antes de enterarse que sería papá de trigemelas.

"Recuerdo que me quedé flasheado con uno, lo miraba de frente. Y de golpe, me di cuenta de que atrás había otro. Y otro más. Tres bebés oscuros, bizarros y misteriosos gateando a mi alrededor", detalló.

Pero, lo más extraño fue que en ese momento, si bien Vanina comenzaba con los primeros síntomas del embarazo, ellos no tenían idea que iban a ser padres y mucho menos de tres niñas idénticas. "Debe ser el jet lag, comimos algo raro", decíamos y nos reíamos inocentemente sacando estas fotos sin tener la más mínima idea del 'spoiler' que nos estaba haciendo la vida", resaltó el padre de las tri.

Las fotos que revelan el mensaje del futuro

En el posteo, Leonel se encargó de subir un carrusel detallado con la explicación exacta de lo sucedido en aquel enero del 2020 donde nada hacía pensar que llegarían Victoria, Julieta y Delfina.

En la actualidad, Leonel confesó que al volver a ver esas fotos siente que pasó de ese frío metal de Praga a la explosión de colores y risas que son sus hijas: "Es increíble cómo la vida te manda señales y uno, en su ignorancia, no se da cuenta. El mejor código de barras que me tocó escanear en mi vida", finalizó así su posteo en su cuenta personal y en la de sus hijas.

47d61146-52c7-4a65-b93a-19bbc924bb5d Los tres bebés que hoy resignifican la vida de Leonel.

El creador de esta obra es de origen checo y en cuanto al significado, David Cerný nunca da una explicación de sus creaciones porque la interpretación debe venir libremente por el observador, pero las tres figuras talladas en bronce que representan a bebés en el acto de gatear por el suelo son impotentes. Tienen más de tres metros de altura y pesan alrededor de 350 kilogramos.

Lo más inquietante de los bebés son sus caras, implosionadas y con una especie de código de barras en el centro. Justamente lo que parece remitir a un símbolo contra la manipulación genética que busca hacer casi perfectos al ser humano.

¿Casualidad o señal del destino? Se lo preguntarán aquellos que pueden ver más allá de la realidad.

Mirá el posteo: