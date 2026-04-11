Vive en Lomas de Zamora, cumplió 100 años y compartió su secreto: "Hay que..."

María hace más de 60 años que vive en Lomas y contó que todos los días ejercita su cuerpo para estar activa.

Una vida cargada de mucho trabajo, sin lujos, pero con el compromiso vecinal es lo que marcan estos 100 años que cumplió María Romero Villalba . Ella nació en Paraguay, pero hace más de 60 años que vive en Lomas de Zamora y hasta fue quien instaló la primera almacén de su propio barrio Villa Rita.

Súper lúcida, con la energía intacta y la sabiduría a flor de piel, María contó que el secreto para llegar a los 100 años se basa en no aspirar a lujos. "Hay que portarse bien", es lo primero que dice la vecina de Lomas de Zamora y agregó: "La vida tiene que ser sencilla, sin lujos, yo ni me maquillo y no hay que ser orgullosa porque no ayuda en nada", aseguró en base a su camino recorrido y a sus experiencias vividas.

Muy querida por sus vecinos, María en el día de su cumpleaños número 100 recibió flores de parte de ellos. Se juntaron especialmente para el regalo que acompañaron con una tarjeta en agradecimiento hacia ella. "Hay que ser buena vecina. Cuando llegué de Paraguay instalamos una almacén que fue la primera del barrio y por eso todos me conocen acá", aseguró.

María trabajó hasta pasados los 70 años y siempre pudo coordinar la crianza de sus seis hijos y con la atención en la almacén. "Tuve cinco varones y una mujer", recordó ella misma que se considera una persona activa porque cada mañana hace sus ejercicios: "Antes de levantarme de la cama, estiro mis piernas, movilizo mi cuerpo".

La vecina lomense tiene también 14 nietos, 18 bisnietos y a su hermana Coti, con casi 95 años. Sobre los consejos que por su experiencia puede ofrecer, María dijo que hay que cuidarse y recalcó: "A veces menos es más. Hay que trabajar, pero también disfrutar".

Una curiosidad es que María no tiene celular, no mira tele, pero escucha mucha radio. "Me levanto a las 7 de la mañana para hacer mis cosas, a veces barro, cocino", comentó la lomense que además se autodefine como muy religiosa.

"Gracias a Dios y a la Virgen sigo acá y estoy en manos de ellos porque son los que deciden ese día y hora para partir", concluyó convencida y en paz con ella misma por llegar a los 100 de esta manera que puede seguir disfrutando junto a los suyos.

El festejo de sus 100 años

María ha formado una familia muy numerosa que estuvo preparando este cumpleaños con mucha alegría ya que nadie quería perdérselo y acompañar a María en esta fecha tan importante.

Yani que es la esposa de uno de los nietos de María comentó que decoraron especialmente el lugar para ella, que le prepararon una torta para que no falte nada.

Además se lo festejaron el mismo día de su nacimiento que fue el jueves 9 de abril. "Todo salió lindo, fue un cumpleaños lleno de personas que quieren mucho a María y ella feliz de esta celebración", comentó.