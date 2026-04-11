Lanzan una promoción especial en Lomas por el Día del Helado

Por el Día Mundial del Helado , este domingo 12 de abril habrá una promoción especial para los vecinos en heladerías de distintos barrios de Lomas de Zamora .

El Municipio lanzó una nueva iniciativa gastronómica junto a las cámaras de comercio con el objetivo de impulsar el consumo y dar beneficios a la comunidad. En esta oportunidad, las heladerías adheridas ofrecerán una promo de 3x2 en 1/4 de helado durante todo el día.

Los locales que participan en Lomas son IUPY (Saavedra 98), Rapanui (Italia 320), Marchezzo (Colombres 613), Vanshelato (Laprida 901), Goya (Molina Arrotea 2002), Riviera (Loria 304), Daniel (Gorriti 352), Nice Cream (Alvear 152) y las sucursales de La Veneciana ubicadas en Laprida 475, Boedo 298, Colombres 311, Italia 459, Laprida 151, Hipólito Yrigoyen 8255, Colombres 101 y Av. Alsina 1908 .

"Somos una empresa familiar y nuestra heladería en Lomas va a cumplir 10 años en diciembre. Tenemos varios gustos especiales como el chocolate de la casa que es 100% amargo, blanco y pistacho, chocolate dubai que fue furor el año pasado, frambuesa a la crema y un chocolate vegano semiamargo con frambuesa y merengue italano", contaron desde Marchezzo.

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En Banfield se sumarán las heladerías Yael (French 1705), La Veneciana (Cochabamba 312), Riviera (French 202), Daniel (Pueyrredón 1481), Del Paseo (Belgrano 1464), Tina's (Alsina 1203) y Vaicrem (Vieytes 288). Mientras que los vecinos de Temperley encontrarán la promo de 3x2 en Grandine (Garibaldi 1086), Riviera (Meeks 1307), Nice Cream (Almirante Brown 3289) y Vaicrem (Almirante Brown 3201 y 3902).

Por su parte, en Llavallol participarán Dulce Vida (Doyhenard 279) y Sundae (Doyhenard 1097). La promoción también estará disponible en Sei Tu de Parque Barón (Andrade 2302), Ice Cream de Albertina (Marsella 1756), Flor de Helado de Turdera (San Joaquín 385), Venezia de Fiorito (Murature 2160), Venfior de Santa Marta (Tavano 1382) y Venezia de Budge (Recondo 2325).

Cuáles son los gustos de helado favoritos en nuestro país

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) hizo una encuesta el año pasado en la que reveló que 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año. Además, el consumo anual per cápita es de 7 kilogramos.

Los gustos más elegidos en nuestro país son: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema, pistacho, sambayón, banana split, dulce de leche, súper dulce de leche, limón y americana. El pistacho, que en años anteriores ocupaba posiciones más bajas, fue furor en el último tiempo y se posicionó en el cuarto lugar superando a clásicos como el sambayón y banana split.