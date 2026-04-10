Finde en Lomas de Zamora: Mauricio Dayub con "El Amateur" y El Bahiano

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán grandes visitas durante este fin de semana, como la obra de teatro “El Amateur”, con Mauricio Dayub , y El Bahiano , junto con todas las propuestas de la movida local y mucho rock en vivo.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se arma otra edición de “Chamamé en Comunidad” con la música de Los Hijos de Pago Arias y Marcos Cáceres.

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En la misma sala, el sábado a las llega “La Lengua popular en vivo”, el espectáculo combinará lo mejor del formato digital con la potencia del teatro en vivo.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado a las 21 se presenta la banda Eternos Acordes, con un tributo al rock argentino en formato acústico.

“El Amateur”, la clásica obra con Mauricio Dayub y Gustavo Luppi, en sus papeles de El Pájaro y Lopecito, pisa las tablas el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

El sábado a las 20 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165, llega “Poesía Viva”, una experiencia poesía, danza y música por los rincones del espacio.

Rock y cumbia, en vivo

El sábado desde las 22 sonarán en vivo en El Refugio de Banfield, Maipú 540, la banda de punk rock P2 y Ave Rapaz con su tributo a Los Héroes del Silencio.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 21 se presenta en vivo Martín Catoira con todas sus canciones junto a su banda.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 21 El Soldado presenta sus canciones. El sábado a las 23,55 se arma otra edición de “A pura cumbia”.

El sábado, desde las 23,50, se vivirá en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, una nueva edición de “Cabrona”, una “Full Regaettón Party”.

En Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080, el viernes desde las 23 tendrá lugar otra edición del “Santo Cumbión”, con Román El Original y Los Leales.

”La tripleta”, una historia de Lucia Manrique sobre la amistad de tres vecinas payasas, pisa las tablas el sábado a las 21,30 en Las Nobles de Temperley, 14 de Julio 142.

El grupo tanguero Astillero presenta su repertorio criollo en vivo el viernes a las 22 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 se presentan Mery Sun & Deshollinadores, tributo a las mujeres del rock, y el sábado llegan Los Vulnerables de Nora, covers del rock argentino.