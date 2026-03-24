León Gieco cantó "La Memoria", acompañado por Estela de Carlotto

En el marco de los 50 años del último Golpe de Estado y del comienzo de la última dictadura militar , León Gieco visitó la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , para tocar “La Memoria”.

Acompañado por su guitarra y su armónica, León Gieco se sentó frente a Estela de Carlotto para entonar las estrofas de la melodía que se volvió esencial para la lucha por los Derechos Humanos en Argentina.

Memoria. El recuerdo del cierre de la Escuela de Teatro de Lomas, a 50 años de la Dictadura Militar

Esta versión del ídolo del rock argentino fue grabada en vivo en la casa de Estela de Carlotto en Tolosa, en La Plata. En la intimidad y calidez de su cocina, la canción toca fibras sensibles en todos los fanáticos del músico, que se encargaron de difundir el video en distintas redes sociales.

“Mucha emoción cantar para vos, Estelita”, expresó emocionado León Gieco en sus redes sociales después de terminar de cantar uno de sus grandes clásicos.

image León Gieco y Estela de Carlotto.

Conmovida por la situación, Estela agradeció el gesto al músico: "Lo que yo siento en este momento de tenerte acá, en mi sencillísima casa... de lucha. Porque acá la quisieron romper toda, la bombardearon", reveló sobre el valor de lucha e historia que tiene su hogar: "Nos salvamos, las balitas estaban al lado de la cama, pero siguieron de lado".

Pese a todo lo que le tocó vivir en su 95 años con vida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reflexionó: "La vida es linda y hay que vivirla sin odio".