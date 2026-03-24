martes 24 de marzo de 2026
Escribinos
24 de marzo de 2026
Emotivo.

León Gieco cantó "La Memoria", acompañado por Estela de Carlotto

Sentados frente a frente y en un clima íntimo, León Gieco le regaló una interpretación en vivo de uno de sus grandes clásicos a Estela de Carlotto.

León Gieco y Estela dde Carlotto.&nbsp;

León Gieco y Estela dde Carlotto. 

En el marco de los 50 años del último Golpe de Estado y del comienzo de la última dictadura militar, León Gieco visitó la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para tocar “La Memoria”.

Lee además
Charly García y León Gieco. 
Dos grandes.

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital
La Escuela de Teatro de Lomas de Zamora funcionaba donde hoy se encuentra la Escuela Nº9 República del Paraguay.
Memoria.

El recuerdo del cierre de la Escuela de Teatro de Lomas, a 50 años de la Dictadura Militar

Esta versión del ídolo del rock argentino fue grabada en vivo en la casa de Estela de Carlotto en Tolosa, en La Plata. En la intimidad y calidez de su cocina, la canción toca fibras sensibles en todos los fanáticos del músico, que se encargaron de difundir el video en distintas redes sociales.

La emoción de León Gieco

“Mucha emoción cantar para vos, Estelita”, expresó emocionado León Gieco en sus redes sociales después de terminar de cantar uno de sus grandes clásicos.

image
León Gieco y Estela de Carlotto.

León Gieco y Estela de Carlotto.

Conmovida por la situación, Estela agradeció el gesto al músico: "Lo que yo siento en este momento de tenerte acá, en mi sencillísima casa... de lucha. Porque acá la quisieron romper toda, la bombardearon", reveló sobre el valor de lucha e historia que tiene su hogar: "Nos salvamos, las balitas estaban al lado de la cama, pero siguieron de lado".

Pese a todo lo que le tocó vivir en su 95 años con vida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reflexionó: "La vida es linda y hay que vivirla sin odio".

Temas
Seguí leyendo

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

El recuerdo del cierre de la Escuela de Teatro de Lomas, a 50 años de la Dictadura Militar

Cinco películas sobre la dictadura militar: de "La historia oficial" a "Argentina 1985"

Figuras de la música y el cine se suman a la "Vigilia por la Identidad"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La censura cayó sobre Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa y Eric Clapton.  video
Dale play.

Diez canciones censuradas por la dictadura militar

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano.  video
Emotivo.

Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano