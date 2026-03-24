Diez canciones censuradas por la dictadura militar

Con música de Ariel Ramírez y letra de Felix Luna , la canción popularizada por Mercedes Sosa hace referencia a la generala del Ejército argentino que luchó en el Alto Perú y que se hizo cargo de las guerrillas libertadoras.

Nunca Más. Siguen las actividades en Lomas por los 50 años de la dictadura

Nunca Más. Recorrerán las calles de Turdera por donde hubo víctimas de la Dictadura

La sensualidad y este provocativo tema en la voz británica de Rod Stewart no pudieron ser difundidos debido a la prohibición que ejerció la dictadura militar.

"Ayer nomás, en el colegio me enseñaron, que este país es grande y tiene libertad". La primera frase de la canción dejó en claro la razón por la cual el tema fue prohibido. Los Gatos hicieron una versión distinta que también fue prohibida.

Embed

Another Brick in the Wall – Pink Floyd

"We don't need no education, We don't need no thought control". El conocidísimo estribillo es uno de los más emblemáticos en los movimientos sociales de los ‘70 a nivel mundial. Pink Floyd tenía temas que hablan de la liberación de los pueblos.

Embed

Me gusta ese tajo - Luis Alberto Spinetta

Pescado Rabioso también sufrió el recorte y la prohibición. Si bien el inolvidable talento de Luis Alberto Spinetta había desarrollado canciones más combativas, el ojo clínico de los censores no supo detectar las metáforas de libertad de otros temas y prohibieron una canción sexual.

Embed

Hasta la victoria - Aníbal Sampayo

El Che Guevara fue un símbolo de la revolución cubana que, por supuesto, los gobernantes de la dictadura no querían reproducir. Por eso la canción de Aníbal Sampayo sufrió el recorte de los censores del COMFER.

Embed

Cocaine – Eric Clapton

La canción interpretada por de Eric Clapton toca uno de los temas más sensibles en ese momento. A los censores les parecía prácticamente imposible que un tema que diga "Cocaína" a pesar de la letra llame a la reflexión.

Embed

La guerrillera – Horacio Guarany

El folklorista siempre fue un férreo defensor de los derechos humanos y la dictadura militar prendió varios de sus discos editados. A Horacio Guarany, en 1979, le pusieron una bomba en su casa en Buenos Aires.

Embed

Light My Fire – The Doors

La visión de los medios alrededor del mundo para con The Doors era de una música que llevaba a los "vicios". A raíz de este pensamiento, nació la censura de uno de los temas clásicos del rock.

Embed

Viernes 3 am – Charly García – Serú Girán

El autor argentino tuvo varios inconvenientes con la policía de la época. Varios años después de ocurrido el golpe militar, Charly García contó: "Un montón de veces tuve que dar explicaciones por mis temas".