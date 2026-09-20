Talleres de Escalada visita a Villa San Carlos con la necesidad de ganar

Talleres de Escalada va por una victoria necesaria.

Después de la derrota ante Liniers en condición de local, Talleres de Escalada afrontará este domingo un partido trascendental. Desde las 15, visitará a Villa San Carlos por la fecha 36 de la Primera B en busca de una victoria que le permita seguir prendido en la pelea por el primer puesto. El árbitro será Nicolás Mastroieni.

El equipo de Lucas Licht se presentará en Berisso sabiendo que un traspié lo dejaría muy lejos del campeonato, por lo que su objetivo es concreto: ganar. Hoy, con 63 puntos, se encuentra a ocho del líder Excursionistas —que este sábado se impuso por 2 a 1 ante UAI Urquiza— y cualquier tropiezo sería difícil de remontar cuando quedan apenas seis jornadas por jugarse en la tercera categoría del fútbol argentino.

Consciente de este panorama, el Tallarín intentará ratificar sus buenos números como visitante, condición en la que acumula cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate), para no perderle pisada al Verde en la lucha por el título.

En cuanto a la formación, Licht no confirmó los 11 titulares y aguardará hasta último momento para dar a conocer el equipo, ya que mantiene dudas en el mediocampo y en la delantera. La actuación en el primer tiempo ante Liniers no dejó conforme al DT, por lo que se vislumbran algunos cambios.

View this post on Instagram Villa San Carlos, por su parte, jugará una de sus últimas cartas para ingresar al Reducido. Con 40 unidades, se ubica a 13 de Comunicaciones —el último clasificado— y está obligado a ganar para mantener una mínima ilusión. Por este motivo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Restelli buscará hacer valer la localía, donde suma cuatro encuentros invicto, para dar el golpe ante uno de los animadores del torneo, que llega sin margen de error y con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Las posibles formaciones de Villa San Carlos y Talleres de Escalada Villa San Carlos: Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Gustavo Areco, Iñaki Estéves, Antonio Martínez; Fernando Farías, Ezequiel González, Ezequiel Melillo, Franco Mussis, Alejandro Lugones, Rodrigo Salinas.

Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Gustavo Areco, Iñaki Estéves, Antonio Martínez; Fernando Farías, Ezequiel González, Ezequiel Melillo, Franco Mussis, Alejandro Lugones, Rodrigo Salinas. Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson o Leonel Barrios, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli o Claudio Mosca; Matías Samaniego y Federico Martínez.

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