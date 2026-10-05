Qué dijeron los organizadores del show de Fito Páez en Mar del Plata

Fito Páez brindó un show en Mar del Plata y se vivió un momento de tensión cuando el músico explotó al ver que el personal de seguridad les exigían a los espectadores que se quedaran en sus asientos, impidiendo que se paren para bailar. Los organizadores dieron su versión.

Según informaron después, el personal de seguridad tenía como consigna evitar que los espectadores abandonaran las localidades que habían comprado para avanzar hacia las primeras filas.

También explicaron que se trataba de un show con localidades numeradas y sectores con diferentes valores y que parte del trabajo del operativo consistía en evitar que quienes estaban más atrás terminaran ocupando lugares de otros espectadores.

También dijeron que si la propuesta hubiese sido que todos los asistentes pudieran desplazarse libremente hacia adelante, el esquema habría sido otro, como si trepara del clásico "campo".

El descargo de Fito Páez en las redes sociales

Fito Páez no tuvo reparos en frenar el concierto para decir: “¡No quiero que vuelvan los 70 en mi país! Nadie está haciendo nada malo. No se dejen tocar ustedes, la represión que se la metan en el or... ¡No existe más la represión!“. Luego de lo hizo una publicación en sus redes sociales.

“Nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes”, empezó diciendo el músico rosarino.

“Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo, cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar”, sumó el rosarino.

El descargo de Fito Páez.

Más adelante, Fito Páez escribió: “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”.

“Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía. La música curó todo. El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor”, sentenció.