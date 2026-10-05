lunes 05 de octubre de 2026
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5 de octubre de 2026
Reclamo gremial.

Avellaneda: más de 200 camioneros protestaron contra las fotomultas

Más de 200 transportistas protestaron en Avellaneda contra las fotomultas y sanciones que, según denuncian, pueden llegar a $9 millones.

El reclamo se realizó bajo la consigna “Si no trabajamos, Avellaneda se para”.

El reclamo se realizó bajo la consigna “Si no trabajamos, Avellaneda se para”.

Más de 200 camioneros y trabajadores del transporte protestaron este lunes en Avellaneda contra las fotomultas y otras sanciones de tránsito. La manifestación se realizó frente al Tribunal de Faltas, sobre la avenida Mujeres Argentinas, y provocó complicaciones en la circulación vehicular de la zona.

Más de 200 camioneros y trabajadores del transporte se movilizaron este lunes en Avellaneda para reclamar por las sanciones de tránsito que afectan a la actividad. La protesta se concentró sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas local, y generó demoras y complicaciones para quienes circulaban por el sector.

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El reclamo se realizó bajo la consigna “Si no trabajamos, Avellaneda se para” y tuvo como uno de sus principales ejes el cuestionamiento a las fotomultas. Según plantearon los manifestantes, algunas sanciones pueden alcanzar los $9 millones, por lo que solicitaron que sean revisadas.

Qué reclaman los transportistas en Avellaneda

Los camioneros cuestionaron especialmente las infracciones detectadas mediante cámaras. De acuerdo con lo señalado durante la protesta, algunas de esas cámaras no contarían con la señalización correspondiente y se estarían aplicando multas en sectores donde actualmente estaría habilitado el tránsito.

También pidieron que se tenga en cuenta la diferencia entre las infracciones correspondientes a períodos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.

La protest también incluyó cuestionamientos por el secuestro de camiones y la retención de licencias de conducir.

Los transportistas sostienen que estas medidas tienen un impacto directo sobre su trabajo, ya que el retiro de un vehículo puede impedir que continúen con su actividad hasta que se resuelva la situación derivada de la infracción.

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