Las Manos de Filippi regresan a Temperley para celebrar el cumpleaños de El Cabra

Hernán “El Cabra” de Vega cumple 59 años y lo festeja el sábado en Cultura del Sur de Temperley junto a Las Manos de Filippi, la banda que fundó hace más de 30 años. Feliz Entierro , un grupo de Burzaco que pide pista, abrirá la noche.

La fecha en Temperley será una noche especial de música, celebración y encuentro con la comunidad artística y el público del sur del Conurbano.

Rescate emotivo. El Gitano Sandro, el versátil artista que no paró de reinventarse

Dale play. Las Manos de Filippi lanzaron "Que fluya la vibra", su nuevo disco

“Vamos a estar nuevamente en Cultura del Sur, la casa de gente amiga de la zona. Y vamos a estar festejando el cumpleaños de Carlos Hernán de Vega, El Cabra, el fundador de la banda. Va a ser una noche de fiesta”, adelanta Germán “Pecho” Anzoátegui, trompetista y cantante de la banda, a La Unión.

Además del festejo por el cumpleaños de El Cabra, Las Manos de Filippi van a presentar el disco “Que fluya la vibra”, su último trabajo disponible en las plataformas digitales.

“Vamos a estar tocando ‘Que fluya la vibra’, que aglutina los simples que fuimos sacando desde que comenzó la era Milei, en clave de rock y humor”, apunta el músico.

De esta forma, sonarán las canciones “Milei se cae”, “El libertario”, “Chiquito Belliboni” y “Palestina”, junto con los clásicos históricos de la banda.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los Estados Unidos en América Latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde Las Manos de Filippi.

Las Manos de Filippi no paran

Hernán “El Cabra” de Vega es cantante, compositor y una de las voces más reconocibles de la escena independiente argentina.

Es fundador y cantante de Las Manos de Filippi, banda que comenzó su recorrido en los ‘90 y que construyó una identidad propia a partir de la combinación de rock, punk, ska, cumbia, reggae, humor y crítica social.

Con canciones que atravesaron generaciones y que se caracterizan por su espíritu irreverente, su mirada crítica y su capacidad para cruzar géneros musicales.

Entre sus canciones más conocidas se encuentra “Señor Cobranza”, que se convirtió en uno de los grandes himnos del rock argentino de los ‘90 y que fue posteriormente popularizado por Bersuit Vergarabat.

A lo largo de su trayectoria, recorrieron escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, manteniendo siempre una fuerte identidad independiente y una relación cercana con los movimientos culturales y sociales.