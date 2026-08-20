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Las Manos de Filippi regresan a Temperley para celebrar el cumpleaños de El Cabra

Las Manos de Filippi llegan a Cultura del Sur de Temperley para una noche de festejo y para presentar “Que fluya la vibra”, su nuevo disco.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Las Manos de Filippi vuelven a Temperley.&nbsp;

Las Manos de Filippi vuelven a Temperley. 

La fecha en Temperley será una noche especial de música, celebración y encuentro con la comunidad artística y el público del sur del Conurbano.

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“Vamos a estar nuevamente en Cultura del Sur, la casa de gente amiga de la zona. Y vamos a estar festejando el cumpleaños de Carlos Hernán de Vega, El Cabra, el fundador de la banda. Va a ser una noche de fiesta”, adelanta Germán “Pecho” Anzoátegui, trompetista y cantante de la banda, a La Unión.

“Vamos a estar tocando ‘Que fluya la vibra’, que aglutina los simples que fuimos sacando desde que comenzó la era Milei, en clave de rock y humor”, apunta el músico.

De esta forma, sonarán las canciones “Milei se cae”, “El libertario”, “Chiquito Belliboni” y “Palestina”, junto con los clásicos históricos de la banda.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los Estados Unidos en América Latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde Las Manos de Filippi.

Las Manos de Filippi no paran

Hernán “El Cabra” de Vega es cantante, compositor y una de las voces más reconocibles de la escena independiente argentina.

Es fundador y cantante de Las Manos de Filippi, banda que comenzó su recorrido en los ‘90 y que construyó una identidad propia a partir de la combinación de rock, punk, ska, cumbia, reggae, humor y crítica social.

Con canciones que atravesaron generaciones y que se caracterizan por su espíritu irreverente, su mirada crítica y su capacidad para cruzar géneros musicales.

Entre sus canciones más conocidas se encuentra “Señor Cobranza”, que se convirtió en uno de los grandes himnos del rock argentino de los ‘90 y que fue posteriormente popularizado por Bersuit Vergarabat.

A lo largo de su trayectoria, recorrieron escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, manteniendo siempre una fuerte identidad independiente y una relación cercana con los movimientos culturales y sociales.

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