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20 de junio de 2026
Para agendar.

Las Manos de Filippi salen de gira y hacen una escala en Temperley

Las Manos de Filippi salen a tocar con “Gira Otra vez!” y el nuevo periplo de la banda tiene una fecha agendada en Temperley.

Las Manos de Filippi, en vivo.&nbsp;

Las Manos de Filippi, en vivo. 

En pocas palabras

  • Gira “Gira Otra vez!”: Las Manos de Filippi inician un nuevo recorrido por Argentina y Montevideo, con una fecha confirmada en Temperley el 15 de agosto en Cultura del Sur.
  • Nuevo álbum: El disco que presentan, compuesto por ocho canciones, es una respuesta urgente a la realidad argentina y global actual, abordando temas como las guerras imperialistas, el avance de las derechas y la represión a luchadores sociales.
  • Autogestión y Mensaje: La banda, referente del rock argentino desde 1992, se destaca por su autogestión en discos, recitales y venta de entradas, fusionando géneros como ska, hip hop, punk y cumbia en sus letras combativas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Las Manos de Filippi salen a tocar y lo hacen, como siempre, desde la autogestión. “Gira Otra vez!” tendrá diferentes paradas en distintos puntos de las rutas argentinas, en la ciudad de Montevideo y la banda ya tiene agenda una fecha en Temperley.

La cita será el 15 de agosto en Cultura del Sur de Temperley, el espacio que suele ser el elegido de la banda liderada por Hernán de Vega en la escena de la región.

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Convirtiéndose en una gran apuesta para la banda de rock que se auto-edita los discos, recitales y hasta construyó su propia ticketera para vender entradas.

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Las Manos de Filippi, de gira.

Las Manos de Filippi, de gira.

La gira y, desde ya, el álbum que están presentando: ocho canciones que nacieron como una obra urgente para reflejar la realidad de una Argentina gobernada por Javier Milei ya tiene forma de disco porque, aunque sean diferentes, todas reflejan un clima de época en la que somos testigo de guerras imperialistas y avance de las derechas en el mundo.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los Estados Unidos en América Latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde Las Manos de Filippi.

Lo que encuentra en el disco son poéticas crudas sin eufemismos y otras, cargadas de humor e ironía. Y lo que encontramos en el show es una gran fuerza de músicos que están donde quieren estar.

Las Manos de Filippi, rock combativo nacido en los '90

Las Manos de Filippi nacieron en la ciudad de Buenos Aires, mientras corría el año 1992. Con hits internacionales como “Sr. Cobranza”, la banda que tiene a Hernán “Cabra” de Vega como cantante y letrista se convirtió en referente del rock argentino y latinoamericano.

En el sonido tienen una fusión de otros ritmos como el ska, hip hop, punk y cumbia. En sus letras hablan de las luchas encabezadas por la clase trabajadora y la juventud.

“Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo” son solo algunas de las canciones en las que que destacan la importancia de la organización.

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