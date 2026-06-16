Así suena la colaboración de Lali Espósito con Bersuit Vergarabat

Durante la celebración por los 25 años del disco “Hijos del culo”, Bersuit Vergarabat invitó a la banfileña Lali Espósito a formar parte del show de la banda en el estadio de Ferro para compartir la canción y el video de “El viento trae una copla”.

La canción retrata una de las historias más profundas y sensibles atravesadas por miles de argentinos: la emigración forzada en busca de nuevas oportunidades.

A full. Lali y Cande, en una función especial de "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

No para. El mensaje de Lali Espósito luego de colmar dos River

Según expresó la banda, está inspirada en las experiencias reales que sus integrantes conocieron durante sus giras internacionales entre finales de los años 90 y principios de los 2000.

“El tema le pone voz a quienes dejaron atrás su barrio, su familia y sus afectos para empezar de nuevo lejos de casa”, destacó Bersuit Vergarabat a través de un comunicado.

image Lali Espósito se puso el pijama.

Cómo se gestó la colaboración de Lali Espósito con Bersuit Vergarabat

Cuando Bersuit Vergarabat le propuso a Lali Espósito participar de esta celebración de la banda, fue la artista quien eligió interpretar este tema. Su participación le pone una profundidad emocional a la obra, reforzando ese sentimiento popular que atraviesa toda la canción del grupo.