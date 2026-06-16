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16 de junio de 2026
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Así suena la colaboración de Lali Espósito con Bersuit Vergarabat

Bersuit Vergarabat invitó a la banfileña Lali Espósito a compartir su música y la banfileña eligió la canción “El viento trae una copla”.

Lali Espósito con Bersuit Vergarabat.&nbsp;

Lali Espósito con Bersuit Vergarabat. 

Durante la celebración por los 25 años del disco “Hijos del culo”, Bersuit Vergarabat invitó a la banfileña Lali Espósito a formar parte del show de la banda en el estadio de Ferro para compartir la canción y el video de “El viento trae una copla”.

La canción retrata una de las historias más profundas y sensibles atravesadas por miles de argentinos: la emigración forzada en busca de nuevas oportunidades.

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Según expresó la banda, está inspirada en las experiencias reales que sus integrantes conocieron durante sus giras internacionales entre finales de los años 90 y principios de los 2000.

“El tema le pone voz a quienes dejaron atrás su barrio, su familia y sus afectos para empezar de nuevo lejos de casa”, destacó Bersuit Vergarabat a través de un comunicado.

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Lali Espósito se puso el pijama.

Lali Espósito se puso el pijama.

Cómo se gestó la colaboración de Lali Espósito con Bersuit Vergarabat

Cuando Bersuit Vergarabat le propuso a Lali Espósito participar de esta celebración de la banda, fue la artista quien eligió interpretar este tema. Su participación le pone una profundidad emocional a la obra, reforzando ese sentimiento popular que atraviesa toda la canción del grupo.

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