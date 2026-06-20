Los Andes domina como el mejor visitante en la Primera Nacional

Con la última victoria ante Mitre en Santiago del Estero, Los Andes ratificó sus buenos números de visitante en la actual temporada de la Primera Nacional y se afianzó como el mejor equipo en esa condición de los 36 que forman parte de las segunda categoría del fútbol argentino .

El Milrayitas se destacó en una faceta que históricamente lo complicó y eso lo ratificó el domingo con una sólida actuación en su primera visita al interior del país . Ahora el desafío será consolidarlo en Puerto Madryn , donde se medirá con el Deportivo Madryn en el partido pendiente de la fecha 4.

Hasta el momento, el equipo de Leonardo Lemos tiene una efectividad del 71,4% de los puntos ganados en condición de visitante, producto de cuatro victorias, tres empates y ninguna derrota. Si bien no es el equipo que más puntos sumó, ya que Ferro lidera esta tabla con 21 unidades, es el de mejor registro: sumó 15 puntos sobre un total de 21 en juego. El de Caballito, en cambio, obtuvo el 70% de los puntos juego con 21 unidades en un total de 10 encuentros.

Esta performance es, justamente, la que le permite a Los Andes estar en los primeros puestos de la zona A, teniendo en cuenta que sus números en Lomas de Zamora no fueron los mejores, debido a que tiene un coeficiente apenas superior al 45%. En el estadio Eduardo Gallardón , acumuló tres victorias, cinco empates y sufrió dos derrotas.

equipo Los Andes Los Andes ganó el fin de semana en Santiago del Estero.

Por eso, con miras a la segunda rueda, es uno de los temas a mejorar en el Milrayitas, ya que en la recta final del torneo tendrá muchos viajes al interior y la fortaleza de local es lo que mantendrá en los primeros puestos de la Primera Nacional.

Los Andes va por la primera victoria en la Patagonia

El conjunto milrayitas nunca ganó en el sur del país. Por eso, en medio de este contexto positivo, el equipo que tiene como líderes a Sebastián López y Mauricio Asenjo se ilusiona con dar el golpe y buscará su primer triunfo en esta región para cerrar una primera rueda brillante en cuanto a su performance de visitante.

Los números, hasta el momento, son claro. De acuerdo a lo informado por el periodista Nicolás Sansivero, Los Andes no ganó en sus 12 presentaciones en el sur, con un producción de cinco empates y siete derrotas. Enfrentó a Cipolletti en cuatro oportunidades; a la Comisión de Actividades Infantiles, en 3; a Guillermo Brown, en 3, Deportivo Madryn, en 1; y a Huracán de Comodoro Rivadavia, en 1.