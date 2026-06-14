Los Andes se floreó y goleó a Mitre, en Santiago del Estero

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Los Andes le pasó el trapo a Mitre

Los Andes pegó fuerte en su primera salida al interior. Goleó a Mitre de Santiago del Estero por 3-0 con una producción superlativa, de las mejores de la temporada por rendimientos individuales y colectivo. El equipo de Leonardo Lemos no detiene su marcha y acumula un invicto de 11 partidos.

El trabajo defensivo de Los Andes es envidiable, pero esta vez explotó en ofensiva. Matías González, Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo se “comieron” la cancha.

Tardó unos minutos en acomodarse, pero cuando aceleró no perdonó. En dos llegadas, dos goles. De Valdez Chamorro -que celebró el sábado su cumpleaños- definiendo luego de un centro de Mati González y del Chaco Villarreal con un puntazo alto.

Todo pasó a ser de del equipo de Leonardo Lemos, la pelota, el campo, el resultado y la tranquilidad de controlar sin sobresaltos los tibios intentos del local, que solo provocó envíos aéreos que no llevaron peligro.

Los Andes lo liquidó rápido

Por lógica, el Aurinegro se adelantó unos metros en el complemento en búsqueda de un descuento que le permitiera meterse en juego, pero nada de eso ocurrió y se llevó otra desazón.

Facundo Villarreal puso la pelota al claro para el arranque de Mauricio Asenjo, que se llevó puestos a Pablo Minissale y Daniel Abello para tocar de zurda ante la salida de Joaquín Ledesma.

El público no se bancó la goleada, el partido estuvo parado ocho minutos, se reanudó, pero a los 45 minutos clavados Maximiliano Macheroni le bajó la persiana. Los Andes se fue cantando de Santiago, alimentando el sueño de dar pelea hasta el final.