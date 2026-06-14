domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
Prueba de fuego.

Los Andes se floreó y goleó a Mitre, en Santiago del Estero

Con goles de Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo, Los Andes venció a Mitre por 3-0 para poder mantener la ilusión bien arriba.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Alex Valdez Chamorro abrió el marcador para Los Andes.

Alex Valdez Chamorro abrió el marcador para Los Andes.

Alex Valdez Chamorro abrió el marcador para Los Andes.

Alex Valdez Chamorro abrió el marcador para Los Andes.

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Los Andes le pasó el trapo a Mitre

Los Andes pegó fuerte en su primera salida al interior. Goleó a Mitre de Santiago del Estero por 3-0 con una producción superlativa, de las mejores de la temporada por rendimientos individuales y colectivo. El equipo de Leonardo Lemos no detiene su marcha y acumula un invicto de 11 partidos.

El trabajo defensivo de Los Andes es envidiable, pero esta vez explotó en ofensiva. Matías González, Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo se “comieron” la cancha.

Tardó unos minutos en acomodarse, pero cuando aceleró no perdonó. En dos llegadas, dos goles. De Valdez Chamorro -que celebró el sábado su cumpleaños- definiendo luego de un centro de Mati González y del Chaco Villarreal con un puntazo alto.

Todo pasó a ser de del equipo de Leonardo Lemos, la pelota, el campo, el resultado y la tranquilidad de controlar sin sobresaltos los tibios intentos del local, que solo provocó envíos aéreos que no llevaron peligro.

Los Andes lo liquidó rápido

Por lógica, el Aurinegro se adelantó unos metros en el complemento en búsqueda de un descuento que le permitiera meterse en juego, pero nada de eso ocurrió y se llevó otra desazón.

Facundo Villarreal puso la pelota al claro para el arranque de Mauricio Asenjo, que se llevó puestos a Pablo Minissale y Daniel Abello para tocar de zurda ante la salida de Joaquín Ledesma.

El público no se bancó la goleada, el partido estuvo parado ocho minutos, se reanudó, pero a los 45 minutos clavados Maximiliano Macheroni le bajó la persiana. Los Andes se fue cantando de Santiago, alimentando el sueño de dar pelea hasta el final.

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Final del partido: Ganó Los Andes

Goleó el Milrayitas en Santiago del Estero a Mitre por 3-0 para quedar tercero en la zona A de la Primera Nacional.

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Se reanudó el partido

Ocho minutos estuvo detenido el encuentro por incidentes en la tribuna local. Maximiliano Macheroni le da continuidad.

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¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los 17 minutos. La Topadora Mauricio Asenjo recibió de Facundo Villarreal, se llevó a los dos centrales y de zurda clavó el tercero.

Mauricio Asenjo
Mauricio Asenjo cerró la goleada de Los Andes.

Mauricio Asenjo cerró la goleada de Los Andes.

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Se adelanta Mitre

El elenco santiagueño quiere rápido el descuento, pero Lomas no le da espacios.

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Comenzó el segundo tiempo

Los Andes buscará aferrarse al resultado para llevarse tres puntos valiosos a Lomas de Zamora.

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Final del primer tiempo

Los Andes le gana a Mitre, en Santiago del Estero, por 2-0. Aprovechó las chances que tuvo y no perdonó.

equipo Los Andes
Los 11 de Los Andes en Santiago del Estero.

Los 11 de Los Andes en Santiago del Estero.

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Sobre el final avisó Los Andes

Asistencia de Valdez Chamorro a la izquierda para Mauricio Asenjo que le quemó los guantes a Joaquín Ledesma.

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Otra llegada del Milrayitas

Mauricio Asenjo no pudo capitalizar un envío de Matías González, incontrolable por la banda derecha.

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¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los 23 minutos. Probó Mauricio Asenjo, la continuó Alex Valdez Chamorro y convirtió Facundo Villarreal a media altura.

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¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los 12 minutos. Centro de Matías González, se acomodó Alex Valdez Chamorro y definió con un derechazo fuerte entre varias marcas.

Valdez Chamorro
Alex Valdez Chamorro festeja con Mauricio Asenjo el primero de Los Andes.

Alex Valdez Chamorro festeja con Mauricio Asenjo el primero de Los Andes.

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Arrancó el partido

Los Andes afrontará un duro compromiso en Santiago del Estero frente a Mitre, con la ilusión de sumar un triunfo que lo mantenga en los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

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Formaciones de Mitre y Los Andes

Mitre: Joaquín Ledesma; Juan Alesandroni, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Mateo Montenegro, Alan López y Enzo Avaro; Mateo Maldonado y Marcos Machado. DT: Cristian Mazzón.

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Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete y Alex Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

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Árbitro: Maximiliano Macheroni. Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.

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