Los Andes le apunta a Madryn: ¿Leonardo Lemos repite equipo?

Los Andes se prepara para una nueva excursión por el país. Jugó en Santiago del Estero y este próximo domingo pisará Chubut, donde enfrentará a Deportivo Madryn , por la 4º fecha -postergada-, que cerrará la primera rueda del Torneo de la Primera Nacional. El entrenador Leonardo Lemos mantiene una duda.

Respecto del equipo que goleó a Mitre por 3-0, deberá poner el foco en el lateral izquierdo. La lesión de Peter Grance obligó a un cambio en el entretiempo con el ingreso de Nazareno Fernández Colombo.

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El plantel tuvo lunes libre tras arribar en la noche del domingo a Buenos Aires y estos primeros dos días de la semana entrenó en el predio del Sindicato del Plástico, en Camino de Cintura. En cuanto a Peter Grance , se realizará estudios para determinar el grado de la lesión muscular que lo marginó del complemento frente al Aurinegro.

El cuerpo técnico en las últimas fechas apeló al cambio táctico entre los mediocampistas Sergio Ortiz y Franco Rodríguez para acompañar a Gabriel Cañete en la zona de contención. El Melli jugó contra Godoy Cruz, Racing de Córdoba y Mitre; mientras que el de La Plata arrancó como titular contra All Boys y Estudiantes.

Fernández Colombo Fernández Colombo, la alternativa de Leonardo Lemos.

De confirmarse la baja de Peter Grance, la variante será obligada. El exSan Miguel ya estuvo ausente por una distensión que sufrió frente a Chaco For Ever, que lo marginó del partido ante Acassuso, volviendo a jugar 76 minutos contra San Telmo.

El lateral izquierdo de Los Andes

Nazareno Fernández Colombo será el reemplazante del formoseño en caso de que el DT tenga que apelar al cambio. Naza fue una de las piezas clave del ascenso y titular indiscutible en 2025, pero está temporada perdió el puesto por la banda izquierda.

Esta temporada, Peter Grance disputó 15 de los 17 partidos de Los Andes y en uno fue suplente, sumando tres asistencias: Ferro, Chaco For Ever y Racing de Córdoba.

Después del partido en Puerto Madryn, el torneo entrará en receso hasta el primer fin de semana de julio, donde el sábado 4, el Milrayitas visitará a Almirante Brown. El único jugador que se encuentra al límite de amarillas es el goleador Mauricio Asenjo (9), por lo que de sumar una más será suspendido por dos fechas.