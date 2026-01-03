La historia de vida de Peter Grance, el nuevo refuerzo de Los Andes

El fútbol tiene muchas historias de superación y la de Peter Grance , el nuevo refuerzo de Los Andes , es una de ellas. Una historia de convicción, de luchar hasta el final por un objetivo y de confiar en sí mismo a pesar de todo, que deja un mensaje inspirador para todos: no hay motivación más grande que los sueños .

Grance nació sin su mano izquierda, pero eso no le resultó un impedimento para ser futbolista profesional. Nada lo hizo retroceder en busca de su sueño y confiando siempre en sus capacidades y dándolo todo, cumplió su objetivo y hoy es uno de los refuerzos del Milrayitas con miras a la próxima Primera Nacional .

Su idea siempre fue clara, y desde joven marcó la cancha con autoridad. "No tengo problemas para nada: ni para marcar, ni para saltar a cabecear, ni para pasar al ataque. Siento que lo hago muy bien", remarcó con apenas 18 años, cuando su historia comenzó a conocerse, en una entrevista con TN. Y a pesar de su juventud, era contundente. "Yo sé lo que puedo hacer. Si me dicen que por tener una sola mano no puedo jugar, no les doy pelota", recalcó.

La mano izquierda de Peter Grance se pegó a la panza de su mamá durante el embarazo y eso provocó que nunca se desarrollara, motivo por el que nació sin esa parte de su cuerpo. Con eso convivió desde el nacimiento, pero nunca lo vio como un impedimento.

El sueño cumplido del nuevo jugador de Los Andes

La carrera deportiva de este lateral izquierdo, de 26 años, es una muestra de eso. Hizo inferiores en Boca Juniors, club al que se incorporó en Pre-Novena y llegó a Reserva con un paso por la Selección Argentina sub-20, y luego se destacó en el ascenso. Brilló en Sacachispas, donde fue dirigido por Leonardo Lemos, luego pasó por Gimnasia de Jujuy y más tarde recaló en San Miguel, donde también dejó un grato recuerdo. Ahora, buscará hacer lo mismo en el Milrayitas.

peter grance san miguel Peter Grance llegó a Los Andes tras un buen paso por San Miguel. Instagram Peter Grance.

“Con esfuerzo y sacrificio todo lo que buscás se logra. Así me pasó. Ojo, tienen que hacer oídos sordos a las personas que no son las adecuadas, que tratan de poner piedras en el camino. Deben rodearse de gente que pueda apoyarlo. Lo importante es mirar hacia el futuro y nunca parar de soñar”, ese fue su lema desde muy chico, y así lo reflejó en una entrevista con Olé. “Lo único que hago es creer en mí y salir adelante”, subrayó.

Peter Grance, y un vínculo especial con dos técnicos del Milrayitas

Luego de formarse en Boca, el defensor tuvo su primera experiencia en Sacachispas y el que le dio esa oportunidad fue Eduardo Pizzo, exfutbolista y exentrenador de Los Andes, quien lo contrató y lo hizo debutar como profesional el 21 de marzo de 2021, en una derrota por 5-2 ante Villa San Carlos, ingresando en el segundo tiempo de ese partido. Una semana más tarde lo puso como titular y ese día anotó el gol del triunfo ante Deportivo Armenio. Sin embargo, a las pocas fechas, Pizzo dejó el cargo y fue reemplazado por Leonardo Lemos, actual DT de Los Andes, que lo afianzó como titular y lo convirtió en uno de los pilares del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional.