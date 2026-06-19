Julián Navas palpitó el cierre de la primera rueda de Los Andes en la Primera Nacional

El presente de Los Andes invita a la ilusión, pero dentro del vestuario reina la calma y el análisis frío. La última victoria como visitante frente a Mitre ratificó el gran momento del equipo en la Primera Nacional, que no solo sumó de a tres, sino que lo hizo mostrando una gran contundencia ofensiva.

Tras el último entrenamiento, el lateral derecho Julián Navas dialogó sobre las sensaciones que dejó el último encuentro: "Con respecto al partido frente a Mitre la verdad que obviamente nos volvimos muy contentos, creo que es difícil ganar de visitante y nosotros ganamos y por varios goles", destacó, valorando la dificultad de imponerse en condición de visitante en la Primera Nacional.

En el plano personal y táctico, el defensor se mostró afianzado dentro del esquema: "En lo individual me sentí muy cómodo, creo que nos hemos afianzado como equipo". Además, hizo hincapié en la madurez colectiva para interpretar los momentos de cada juego: "Creo que estamos leyendo bien los partidos de visitante, sabemos jugarlos con experiencia, cerrándonos atrás y saliendo de contra cuando hay que salir de contra, teniendo la pelota, el otro día fuimos muy efectivos".

Uno de los puntos más altos del vestuario lomense es la armonía del grupo, algo que Navas no dejó pasar al celebrar los logros de sus compañeros. "La verdad que uno muy feliz, contento que el 'Chamo' (Alex Valdez Chamorro) pudo hacer su primer gol que lo viene buscando y eso le va a seguir dando confianza", expresó en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

Asimismo, ponderó el rol de los juveniles en la dinámica diaria del plantel: "Tenemos a los más chicos del plantel que están en un buen momento, eso nos da mucha energía, creo que hemos encontrado una buena estabilidad entre juventud y experiencia, eso está buenísimo".

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La mira de Los Andes puesta en Puerto Madryn

A pesar de la alegría por el triunfo, el calendario no da tregua y Los Andes ya planifica la última batalla de la primera mitad del torneo. El Milrayitas viajará a Chubut para medirse ante Deportivo Madryn, un rival duro en una localía siempre compleja.

"En lo grupal nos volvimos muy contentos, falta muchísimo, nos queda un partido para cerrar la primera parte del año", advirtió Navas, manteniendo los pies sobre la tierra. Respecto al choque del fin de semana, anticipó: "Creo que va a ser un partido muy difícil en Madryn y ojalá que podamos traer algo favorable".

Fiel a la identidad que pregona el cuerpo técnico, el defensor aseguró que el equipo no cambiará su postura a pesar de la distancia: "Nosotros jugamos igual de local o de visitante así que vamos a salir a jugar como lo hacemos siempre en nuestra cancha y con las mismas ideas de salir a proponer y encontrar espacios".

En ese sentido, analizó las facilidades que a veces otorga el contexto de visitante: "Ojalá que se nos den esos espacios que después los podamos aprovechar, por ahí de local se nos suelen cerrar los partidos y de visitante encontramos esos espacios para hacer daño".

El objetivo final de esta primera etapa está claro para el plantel de Lomas de Zamora. "Va a ser un partido durísimo, y como te digo, ojalá que podamos cerrar la rueda con un triunfo, sumando, y después descansar unos días y prepararnos para lo que viene que van a ser otras dieciocho fechas muy duras", concluyó Julián Navas, enfocado en traer un buen resultado para sostenerse en los puestos de vanguardia.