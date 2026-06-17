miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Un día especial.

Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

El 17 de junio de 2024, Los Andes daba vuelta un partido increíble ante Cañuelas y se quedaba con el Torneo Apertura de la Primera B.

Con un Gallardón colmado, Los Andes gritaba campe{on.

Con un Gallardón colmado, Los Andes gritaba campe{on.

Hace dos años Los Andes daba un paso fundamental que le permitiría a fin de año conseguir el ansiado ascenso a la Primera Nacional. En el estadio Eduardo Gallardón colmado, le ganaba un partido increíble por 3 a 2 a Cañuelas y se coronaba campeón del Torneo Apertura de la Primera B.

El equipo de Lomas de Zamora llegó a la última fecha de aquel torneo con dos puntos de ventaja sobre Colegiales, pero con peor diferencia de gol y por eso estaba obligado a ganar para no depender del resultado del equipo del equipo de Munro.

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La expectativa era muy grande y el estadio Eduardo Gallardón mostró un marco imponente. Con alrededor de 30.000 personas, el equipo que por entonces conducía Fernando Ruiz salió al campo sabiendo un triunfo le daba el título y la clasificación a la gran final por el ascenso a la Primera Nacional.

Sin embargo, la tarde no arrancó bien. Cañuelas, que naufragaba por el fondo de la tabla de posiciones -luego terminaría descendiendo-, sorprendió a todos en Lomas y se fue al entretiempo con una inesperada victoria por 2 a 0 con los Tiago Hirigoyen y Ulises Ojeda, a los 13 y 45 minutos respectivamente.

los andes-plantel

Con ese resultado, Los Andes seguía manteniendo el primer lugar, pero ya no dependía de sí mismo: si Colegiales le marcaba un gol a Sportivo Italiano, lo pasaba en la tabla. Por eso, para no depender de lo que sucedía en Ciudad Evita, el Milrayitas salió con todo a jugar el segundo tiempo y tuvo una remontada heroica.

Los Andes se levantó y tuvo su premio

Con mucho amor propio, el equipo de Lomas salió decidido a dar vuelta para historia para gritar campeón. A puro ímpetu, acorraló a Cañuelas contra su arco y logró una recuperación que todavía hoy es recodada por los hinchas.

Al Milrayitas sólo le servía ganar y eso es lo que fue a buscar en los últimos 45 minutos. El primer signo de recuperación llegó con el gol de penal de Federico Martínez a los 11 minutos, que fue el que despertó a todos y abrió el camino a la remontada. El estadillo llegó a los 20' con el empate de Ezequiel Gallegos, que capturó un despeje en la línea de un rival y definió sin resistencia a la red.

gallegos

A esa altura, el estadio Eduardo Gallardón era una caldera. Todos habían recuperado a la ilusión y el aliento no paraba de retumbar. En medio de todo eso llegó el gol de Manuel Brondo, el que le dio el triunfo y el título al elenco de Lomas de Zamora.

Un título merecido: los impactantes números de Los Andes

El equipo de Fernando Ruiz tuvo una dura pelea contra Colegiales en la pelea por el título, ya que ambos tuvieron una recta final brillante, a puro triunfos y llena de tensión. Los Andes bancó la envestida del conjunto de Munro -que ganó los últimos siete partidos- a fuerza de victorias y tuvo su premio.

El conjunto lomense cerró ese semestre con 14 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas, con una efectividad superior al 73% de los puntos en juego.

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