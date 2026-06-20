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20 de junio de 2026
¡Ups!

La confesión sexual de María Becerra sobre su relación con J Rei

María Becerra contó detalles íntimos de su romance con J Rei durante un programa español y está explicó de que se trata el argentinismo que usó.

María Becerra y J Rei.&nbsp;

María Becerra y J Rei. 

En pocas palabras

  • María Becerra: Reveló detalles de su intimidad con J Rei en un programa español, calificándose como "muy gauchitos".
  • Intimidad: Explicó que el término se refiere a ser "muy de la situación improvisada" y "sí a todo" en la pareja.
  • Agenda: La cantante mencionó que su ajetreada agenda limitó los momentos de intimidad recientes, pero que se ponen "al día" rápidamente.
Resumen generado por Thinkindot AI

Como es habitual en el talk show español La Revuelta, el conductor David Broncano le preguntó a la artista quilmeña qué puntaje le pondría a su actividad sexual con su pareja, con un sistema de puntos que fue creado por el propio programa.

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María Becerra reconoció que no pudo concretar muchos momentos de intimidad con su novio en este último momento, debido a su ajetreada agenda y entrevistas promocionales previamente programadas.

"Pasa que estuve viajando mucho. Pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día", explicó la artista. "Nosotros somos muy de la situación improvisada. Él es como yo; somos muy gauchitos, ¿viste?", confesó durante la entrevista.

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Maria Becerra, a full.

Maria Becerra, a full.

La explicación de María Becerra

David Broncano, ajeno al término argentino, pidió que se explicara: "No sé, estacionamos en algún lugar... Pinta, pinta. ¿Cómo se dice acá? Como que sos...Como que de sí, sí a todo. Gauchis trabajazos, trabajadores. Labras la tierra", se explayó una picante María Becerra.

Si bien dijo que ella prefiere que sea "más organizado", también se definió como "muy gauchita". Cómo era de prever, su ocurrencia fue muy celebrada.

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