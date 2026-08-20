Clausuraron un boliche en Brandsen y rescataron 111 gallos utilizados en peleas clandestinas.

Un boliche de Brandsen fue clausurado luego de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que permitió rescatar a 111 gallos que eran utilizados en peleas clandestinas y detener a 27 personas vinculadas con la organización de los eventos y las apuestas ilegales.

El procedimiento se llevó adelante en un local ubicado a la altura del kilómetro 44 de la Ruta Provincial 215, en el marco de una investigación iniciada por denuncias sobre la realización de riñas de gallos con premios en dinero para los ganadores.

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La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Albizu, de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen. A partir del seguimiento de las convocatorias a los eventos, los investigadores lograron identificar el lugar donde se realizaban las peleas y solicitaron el allanamiento.

La medida fue autorizada por el juez Federico Guillermo Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, y contó con la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA y brigadas de la Dirección de Delitos Complejos.

Durante el operativo, los efectivos revisaron el salón y distintos sectores del establecimiento. Allí encontraron espacios acondicionados para las peleas y a los 111 gallos que permanecían retenidos para participar de futuros enfrentamientos.

Elementos, animales y personas en el boliche

Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, alrededor de 9 millones de pesos en efectivo, cuatro trofeos y documentación que será incorporada a la investigación judicial.

Los 27 detenidos son hombres mayores de edad y de nacionalidad argentina. Según la investigación, uno de ellos sería el principal organizador de las riñas y podría enfrentar las acusaciones más graves de la causa, que incluye maltrato animal y organización de apuestas clandestinas.

Los animales rescatados fueron trasladados a una granja especialmente acondicionada, donde recibirán atención veterinaria y permanecerán bajo cuidado mientras avanza la investigación.