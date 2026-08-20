jueves 20 de agosto de 2026
Escribinos
20 de agosto de 2026
Hubo 27 detenidos.

Clausuraron un boliche en Brandsen y rescataron 111 gallos utilizados en peleas clandestinas

La Policía Federal Argentina allanó el boliche ubicado sobre la Ruta 215, donde se organizaban riñas de gallos con apuestas ilegales.

Clausuraron un boliche en Brandsen y rescataron 111 gallos utilizados en peleas clandestinas.

Clausuraron un boliche en Brandsen y rescataron 111 gallos utilizados en peleas clandestinas.

Un boliche de Brandsen fue clausurado luego de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que permitió rescatar a 111 gallos que eran utilizados en peleas clandestinas y detener a 27 personas vinculadas con la organización de los eventos y las apuestas ilegales.

Cómo fue el procedimiento en el boliche de Brandsen

El procedimiento se llevó adelante en un local ubicado a la altura del kilómetro 44 de la Ruta Provincial 215, en el marco de una investigación iniciada por denuncias sobre la realización de riñas de gallos con premios en dinero para los ganadores.

Lee además
La China Suárez y Mauro Icardi, en otro escándalo. 
¿Qué onda?

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"
El Municipio de Quilmes erradicó un basural histórico. 
Recuperación urbana.

Quilmes: erradicaron un basural histórico y recuperaron un espacio público

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Albizu, de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen. A partir del seguimiento de las convocatorias a los eventos, los investigadores lograron identificar el lugar donde se realizaban las peleas y solicitaron el allanamiento.

La medida fue autorizada por el juez Federico Guillermo Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, y contó con la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA y brigadas de la Dirección de Delitos Complejos.

Durante el operativo, los efectivos revisaron el salón y distintos sectores del establecimiento. Allí encontraron espacios acondicionados para las peleas y a los 111 gallos que permanecían retenidos para participar de futuros enfrentamientos.

Elementos, animales y personas en el boliche

Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, alrededor de 9 millones de pesos en efectivo, cuatro trofeos y documentación que será incorporada a la investigación judicial.

Los 27 detenidos son hombres mayores de edad y de nacionalidad argentina. Según la investigación, uno de ellos sería el principal organizador de las riñas y podría enfrentar las acusaciones más graves de la causa, que incluye maltrato animal y organización de apuestas clandestinas.

Los animales rescatados fueron trasladados a una granja especialmente acondicionada, donde recibirán atención veterinaria y permanecerán bajo cuidado mientras avanza la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

Quilmes: erradicaron un basural histórico y recuperaron un espacio público

Ezeiza: hubo allanamientos y detenidos por una red de licencias de conducir falsas

El Papa León XIV podría visitar el Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ezeiza: hubo allanamientos y detenidos por una red de licencias de conducir falsas.
Operativo judicial.

Ezeiza: hubo allanamientos y detenidos por una red de licencias de conducir falsas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Diego Rodríguez es el elegido de Banfield.
Movimientos en el arco.

Banfield ya tiene al reemplazante de Facundo Sanguinetti