Fuerte apoyo de Pedro Troglio a Banfield: "No hay mejor club para mejorar"

El entrenador Pedro Troglio minimizó las complicaciones que tuvo Banfield para conformar el nuevo plantel de cara a la segunda parte de la Liga Profesional y remarcó que el Taladro es “el mejor club” que puede elegir un futbolista para hacer despegar su carrera.

“Creo que para cualquier jugador que necesita mejorar sus condiciones o levantar su nivel, no hay mejor club que Banfield ”, remarcó Troglio .

A su vez, el DT del Taladro fue claro sobre el momento institucional que atraviesa la institución y no puso excusas sobre los problemas que tuvo para poder utilizar a los refuerzos en un contexto en el que, además, perdió a sus principales figuras durante el último mercado de pases: el defensor Danilo Arboleda y los delanteros Tiziano Perrotta y Mauro Méndez .

Sobre eso, el exmediocampista de River Plate y la Selección Argentina fue claro y le puso el pecho a la situación, dejando en claro que sabía “de antemano” lo que iba a suceder en el receso de invierno.

"Si hubiese llegado a River, podría pedir lo que quiera, acá lo sabíamos de antemano. He tenido situaciones complejas, situaciones cómodas, es claro que lo mejor es que te digan que te van a mejorar el plantel cada 5 meses. Es parte de lo que me tocó. El hecho de mejorar algún jugador también tiene su satisfacción”, recalcó en diálogo con DSports Radio.

La ilusión de Pedro Troglio con la Copa Argentina

El entrenador de Banfield se refirió al triunfo por penales ante Midland por los octavos de final y celebró lo que fue la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con Deportivo Riestra.

El DT de Banfield valoró el trabajo de Midland.

Troglio remarcó que el conjunto de la Primera Nacional es “un equipo que juega muy bien al fútbol”, pero consideró que no había necesidad de sufrir tanto porque, después de los dos goles en el primer tiempo, estaban tranquilos en el partido.

“A mi en 2018 me tocó eliminar a Boca y River, la copa es así, puede pasar, así que por suerte pudimos pasar por los penales”, resaltó. Y de cara lo que viene en el certamen federal, se mostró ilusionado y concluyó: “Ojalá que los milagros existan, podamos competir y avanzar lo máximo posible dejando todo”.