Pidieron llevar a juicio al acusado de matar a un hombre en Budge durante una discusión por una deuda

El detenido por el crimen de Ángel Torres, cada vez más cerca del banquillo de los acusados.

La fiscal Silvina Estévez pidió elevar a juicio la investigación por el crimen de Ángel Ricardo Torres , un hombre asesinado a balazos durante una presunta discusión por una deuda de dinero en Ingeniero Budge .

Por el homicidio se encuentra imputado Ricardo Javier Rodríguez Laluz , de 29 años, quien permanece acusado por el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

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Fuentes judiciales informaron que la titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora presentó el pedido ante la Justicia de Garantías. Ahora será el juzgado interviniente el que deberá resolver si hace lugar a la solicitud y dispone que el expediente avance hacia un juicio oral.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 15 de abril , en la esquina de Bustos y Cañuelas , en el barrio Villa Lamadrid, de Ingeniero Budge, donde, según la reconstrucción del caso, la víctima se encontraba en esa zona cuando comenzó una discusión con otro hombre que de repente extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos antes de escapar del lugar.

Cuando efectivos policiales y personal de la Policía Científica llegaron al lugar encontraron a la víctima sin vida. Las pericias determinaron que presentaba dos heridas de arma de fuego: una en la espalda y otra en el hombro derecho.

Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir las últimas horas de Torres y a buscar testimonios que permitieran identificar al responsable del ataque.

Una discusión por una deuda de dinero

Vecinos de la zona aportaron información sobre la discusión previa al crimen y señalaron que Torres había mantenido un enfrentamiento con otro hombre poco antes de recibir los disparos.

También contaron que la víctima se había mudado apenas diez días antes a una pequeña vivienda que alquilaba a pocos metros del lugar donde fue asesinada.

A partir de los datos reunidos durante la investigación, los detectives lograron identificar a Ricardo Javier Rodríguez Laluz como sospechoso del homicidio.