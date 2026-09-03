Pidieron el juicio contra Néstor Ortigoza y podría ser juzgado en Lomas de Zamora

La causa de Néstor Ortigoza recaería en los tribunales de Lomas de Zamora.

El ex futbolista e ídolo de San Lorenzo Néstor Ortigoza quedó a un paso del juicio en la causa en la que está acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja, y podría ser juzgado en Lomas de Zamora .

La UFI 3 del Departamento Judicial de Ezeiza dio por finalizada la investigación y solicitó formalmente la elevación a juicio del expediente, por lo que ahora deberá resolverse el paso de la causa a la instancia de debate.

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Ortigoza se encuentra acusado por los delitos de "lesiones leves agravadas" y "daño en contexto de violencia de género" contra Cassiau. La investigación comenzó a mediados de 2024, luego de que se difundieran distintos videos en los que se observaban episodios de violencia contra la mujer.

El pasado 5 de agosto, el ex mediocampista fue citado a declarar en el marco de la investigación, pero se negó a prestar declaración indagatoria.

Días después presentó un escrito ante la Justicia en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca ejerció violencia física contra Cassiau ni contra sus hijos.

Además, cuestionó las filmaciones que dieron origen a la investigación. Según planteó, se trataría de imágenes editadas y tendenciosas que no mostrarían la totalidad de las situaciones registradas.

Néstor Ortigoza en otros tiempos, con la camiseta de San Lorenzo.

El ex futbolista también sostuvo que existirían secuencias que no fueron incorporadas a la causa y que permitirían conocer, según su versión, el contexto completo de los episodios.

Sin embargo, los argumentos de la defensa no modificaron la postura de la fiscalía, que finalmente avanzó con el pedido para que Ortigoza sea sometido a juicio.

Sería juzgado en Lomas de Zamora

Ahora resta determinar qué tribunal tendrá a su cargo el debate oral. Por la jurisdicción del expediente, el caso podría llegar a los tribunales de Lomas de Zamora, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el tribunal que intervendrá.

Mientras tanto, el pedido de elevación a juicio marca el cierre de la etapa de investigación y abre una nueva instancia en la causa contra el ex jugador.

Ortigoza, que además fue incorporado este año al registro de deudores alimentarios morosos y tiene una prohibición de salida del país vinculada a esa situación, deberá afrontar ahora el proceso judicial por la denuncia de su ex pareja.