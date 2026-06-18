Qué dice la denuncia de Juana Tinelli contra su ex por violencia de género

La semana pasada, Juana Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género. Según trascendió, el joven le habría dado un golpe a la hija de Marcelo Tinelli en la cara en un boliche muy concurrido de la Costanera.

“Juanita le contó lo que ocurrió a un oficial. Le dijo que su ex le había dado una bofetada. Acá lo que vemos en la foto es del sumario número 36, de la Fiscalía de Violencia de Género. Juanita está como damnificada y el imputado es su ex, Bautista”, reveló Gustavo Méndez en el programa Moria Casán en El Trece.

Sin vueltas. La reacción de Tinelli por el hecho de violencia de género que sufrió Juana

Y sumó: “Lo importante acá es que Juana no va a ir a ratificar. El que inició el proceso legal fue el policía que actuó de oficio. Él fue el que hizo la denuncia por este hecho”.

“Acá se abre un interrogante para la familia Tinelli: ¿Qué va a pasar con Juana? ¿Va a viajar al Mundial? Marcelo está allá trabajando para Infobae y esto complica bastante las cosas”, manifestó Gustavo Méndez.

También indicó que la Justicia actuó otorgándole a Juana Tinelli un botón antipánico y una consigna policial de tres días en la puerta de su casa.

image La denuncia de Juana Tinelli.

Los detalles de la denuncia de Juana Tinelli

Gustavo Méndez leyó la denuncia: “En relación a los hechos, la entrevistada (Juana) manifiesta que en el momento del hecho se encontraba dentro del establecimiento con sus amigos, dando cuenta que en el lugar estaba su ex, Bautista Cuiña, con quien mantuvo una discusión”.

“Este último se tornó agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro. La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas y haciendo mención de que no quería intervención policial. No obstante, se solicita de manera preventiva la presencia de personal médico en el lugar”, cerró.