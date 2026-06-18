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18 de junio de 2026
Fuerte.

Qué dice la denuncia de Juana Tinelli contra su ex por violencia de género

Juana Tinelli denunció a su ex por violencia de género por un hecho ocurrido en un boliche de la Costanera. Salieron a la luz los detalles del caso.

Juana Tinelli hizo la denuncia en la Justicia.
Juana Tinelli hizo la denuncia en la Justicia.

En pocas palabras

  • Juana Tinelli: Denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género tras un incidente en un boliche de la Costanera.
  • Detalles de la denuncia: Según trascendió, Cuiña habría golpeado a Tinelli en la cara; la justicia otorgó un botón antipánico y consigna policial.
  • Proceso legal: El policía actuó de oficio; Juana Tinelli no ratificará la denuncia, pero la fiscalía inició un proceso legal.
Resumen generado por Thinkindot AI

“Juanita le contó lo que ocurrió a un oficial. Le dijo que su ex le había dado una bofetada. Acá lo que vemos en la foto es del sumario número 36, de la Fiscalía de Violencia de Género. Juanita está como damnificada y el imputado es su ex, Bautista”, reveló Gustavo Méndez en el programa Moria Casán en El Trece.

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Y sumó: “Lo importante acá es que Juana no va a ir a ratificar. El que inició el proceso legal fue el policía que actuó de oficio. Él fue el que hizo la denuncia por este hecho”.

“Acá se abre un interrogante para la familia Tinelli: ¿Qué va a pasar con Juana? ¿Va a viajar al Mundial? Marcelo está allá trabajando para Infobae y esto complica bastante las cosas”, manifestó Gustavo Méndez.

También indicó que la Justicia actuó otorgándole a Juana Tinelli un botón antipánico y una consigna policial de tres días en la puerta de su casa.

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La denuncia de Juana Tinelli.

La denuncia de Juana Tinelli.

Los detalles de la denuncia de Juana Tinelli

Gustavo Méndez leyó la denuncia: “En relación a los hechos, la entrevistada (Juana) manifiesta que en el momento del hecho se encontraba dentro del establecimiento con sus amigos, dando cuenta que en el lugar estaba su ex, Bautista Cuiña, con quien mantuvo una discusión”.

“Este último se tornó agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro. La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas y haciendo mención de que no quería intervención policial. No obstante, se solicita de manera preventiva la presencia de personal médico en el lugar”, cerró.

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