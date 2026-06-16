miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Su versión.

La mamá del ex de Juana Tinelli contó lo que pasó en el boliche

La madre de Bautista Cuiña dio su versión de lo qué pasó en el escandaloso encuentro con Juana Tinelli que terminó en denuncia por violencia de género.

La exsuegra de Juana Tinelli dio detalles de lo ocurrido.

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Días después de lo ocurrido, Julieta Olivero, la mamá de Bautista Cuiña dio detalles de lo ocurrido y reveló cuál era su vínculo con Juana Tinelli.

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“Bautista sacó una mesa en el boliche con sus amigos. Estaban tranquilos y en un momento apareció Juana con un chico. Estaba muy cariñosa con él, besándose en la mesa donde estaba mi hijo con sus amigos”, arrancó en su relato.

Y señaló: “En un momento los amigos de Bauti se empezaron a sentir incómodos y le pidieron a él que la echara. Él se acercó, porque Juana no tenía por qué estar ahí, y le dijo que por favor se retirara de la mesa”.

“Ahí es cuando empezó todo”, contó la mujer. Y siguió: “Empezaron los manotazos, que fueron de Juana hacia Bauti. Él ya sabe cómo es ella, cómo reacciona, entonces lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos. Esto está en la declaración del boliche”.

“Él no hizo nada. No está acostumbrado a la violencia, menos a tener una situación así con una mujer, una mujer que fue su pareja”, manifestó.

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Juana Tinelli con la familia de su ex.

Juana Tinelli con la familia de su ex.

La relación con Juana Tinelli

Además, en su descargo, la mamá de Bautista Cuiña dio detalles de su relación con la hija de Marcelo Tinelli en una entrevista con América TV.

“A Juana la quisimos como a una hija y la tratamos como parte de la familia. La hemos llevado de viaje con nosotros porque se había ganado nuestro cariño. Quiero dejar esto en claro y aclarar que Bautista quedó todo rasguñado por ella, en la frente y en el cuello”, sostuvo.

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