Estas son todas las películas que se pueden ver en el ciclo de cine de Llavallol

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán acercarse a Magdalena Centro Barrial Llavallol que fue elegido como sede del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) que se desarrollará hasta el 9 de septiembre. Todas las funciones son a las 18 y para este viernes preparan la próxima proyección.

En Boulevard Polonia 33, Llavallol, se va a poder acceder a las funciones gratis. Los que se acerquen además van a tener a disposición un buffet económico, según adelantaron. "Ayer comenzamos con la proyección de primer film 'Tristán y los días por venir' de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf", contó Sebastián Ferrero, el responsable del centro barrial que por primera vez se convierte en sede de un festival tan importante.

El miércoles 9 de septiembre será el último día que tienen programado para recibir al público de la zona que quiera asistir a ver la variedad de películas que pertenecen al festival.

Los que quieran ser parte de este encuentro podrán acercarse para ver distintas opciones de películas. Este viernes se podrá apreciar "Luciano" dirigida por Manuel Besedovsky.

El sábado será el turno del film "Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo" del director José David Apel; el lunes 7 proyectarán "La virgen de la tosquera" de Claudia Casabe; y el último día del festival para el cierre del mismo se podrá disfrutar de "Weser", dirigida por Fernando Spiner.

"Para nosotros ser sede es una nueva oportunidad de generar oportunidades. Estas actividades, como tantas otras, son importantes sobre todo para las personas que acompañamos y que no tienen acceso", dijo Ferrero.

Cómo es el festival de este año

El festival de la Provincia de Buenos Aires pone en diálogo la identidad, la soberanía y la diversidad audiovisual bonaerense. La edición de este año tendrá a Cuba como invitado de Honor y participan más de 250 películas provenientes de 28 países.

Además, de las actividades en el Teatro Argentino, hay proyecciones en distintos sectores. La oferta se completará con una subsede en Luján y la Red de Salas Bonaerenses con más de 100 pantallas distribuidas en más de 60 municipios como sucede en Lomas con Magdalena Centro Barrial de Llavallol.

La programación de esta edición reúne más de 250 películas provenientes de 28 países, entre ellos Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Cuba, España, Filipinas, Francia, India, Irán, Italia, Japón, México, Perú, Portugal, Rumania, Singapur, Suiza y Uruguay.

"Que el cine, en este caso, abra las puertas para alguien que nunca fue al cine o hacía años que no lo hacía, es una experiencia bellísima", concluyó el responsable de Magdalena y añadió: "Institucionalmente también es una oportunidad en la medida que nos tienen en cuenta, como facilitadores de estos acontecimientos. Lo entendemos como una brisa suave, una caricia para la cotidianeidad que se hace tan difícil".

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